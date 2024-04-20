Ваші крашанки запам'ятають назавжди: "діамантовий" варіант

Крашанки – один із головних атрибутів Великодня. І є один спосіб, який дозволить зробити їх незабутніми.

Виділити свій стіл з-поміж інших за допомогою крашанок – завдання далеко не з легких. Однак є спосіб, який дозволить це зробити.

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До Великодня все менше часу, тому корисні лайфхаки потрібні як ніколи. І ось один із них, який дозволить досягнути неймовірного ефекту, з яким ваші крашанки виглядатимуть як діаманти. Якщо ви полюбляєте готувати разом із дітьми, то цей спосіб точно стане у пригоді.

Для того, щоб зробити такі крашанки, вам потрібні білі яйця та вино – будь-якого сорту й кольору. Найперше – добре миємо яйця, і наливаємо вино у каструлю. Якщо ви взяли біле вино – додайте кольоровий барвник.

Викладаємо яйця в один шар та варимо 10 хвилин після закипання. Але не виймаємо крашанки з розчину, а залишаємо на ніч, або 8 – 10 годин. Потім викладаємо яйця на серветку та даємо їм висохнути.

Трішки зусиль – і на столі крашанки мерехтітимуть як діаманти!