Млинці будуть неначе хмаринки: який інгредієнт для цього потрібен

2 червня 2023, 22:12
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Джерело:

kwestiasmaku

Млинці – дуже популярна страва на наших столах. Але не всі знають, як зробити їх максимально повітряними та ніжними.

У приготуванні млинців немає нічого складного, тут не потрібно складних маніпуляцій. Та є один секретний інгредієнт, який точно зробить різницю.

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Рецепт ніжних млинців

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 10 млинців

Смак літа / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;
2 яйця;
1 стакан молока;
3/4 склянки газованої води;
дрібка солі;
3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

  • У мисці змішайте борошно, яйця, молоко, воду і сіль. Перемішайте до однорідності.
  • Додайте олію та знову перемішайте.
  • Смажте млинці на розігрітій сковорідці з тонким дном.
  • Подавайте млинці з улюбленими додатками.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська