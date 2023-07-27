Це найкращий смак сезону: рецепт малинового морозива лише з 4 інгредієнтів
27 липня 2023, 18:40Читать новость на русском
Джерело:przyslijprzepis
Сезон малини потрібно святкувати смачними десертами. Лише кілька інгредієнтів – і порція задоволення вже на вашому столі.
Коли на вулиці спека, врятувати може лише морозиво чи інший прохолодний десерт. Чому б не скористатися таким подарунком природи, як малина, та не насолодитися особливим смаком літа?
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Не варто турбуватися про складність – кілька інгредієнтів, прості кулінарні трюки – ось і все, що потрібно для успіху.
Рецепт домашнього малинового морозива
Час: 30 хвилин + час на застигання
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів малини;
– 150 грамів питного ванільного йогурту;
– 75 малинового желе (порошок);
– 250 мілілітрів окропу.
Приготування:
- У глибокій мисці змішуємо окріп з желе. Ставимо у холодильник на 2 години.
- Малину перетираємо через сито.
- Збиваємо малину з йогуртом у блендері.
- Додаємо шматочки желе та ще раз збиваємо, але так, щоб залишилися желейні кристалики.
- Розливаємо масу у зручну форму для морозива або для льоду.
- Ставимо на ніч у морозильну камеру.