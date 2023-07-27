Це найкращий смак сезону: рецепт малинового морозива лише з 4 інгредієнтів

27 липня 2023, 18:40
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Джерело:

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Сезон малини потрібно святкувати смачними десертами. Лише кілька інгредієнтів – і порція задоволення вже на вашому столі.

Коли на вулиці спека, врятувати може лише морозиво чи інший прохолодний десерт. Чому б не скористатися таким подарунком природи, як малина, та не насолодитися особливим смаком літа?

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Не варто турбуватися про складність – кілька інгредієнтів, прості кулінарні трюки – ось і все, що потрібно для успіху.

Рецепт домашнього малинового морозива

Час: 30 хвилин + час на застигання

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів малини;
– 150 грамів питного ванільного йогурту;
– 75 малинового желе (порошок);
– 250 мілілітрів окропу.

Приготування:

  • У глибокій мисці змішуємо окріп з желе. Ставимо у холодильник на 2 години.
  • Малину перетираємо через сито.
  • Збиваємо малину з йогуртом у блендері.
  • Додаємо шматочки желе та ще раз збиваємо, але так, щоб залишилися желейні кристалики.
  • Розливаємо масу у зручну форму для морозива або для льоду.
  • Ставимо на ніч у морозильну камеру.

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська