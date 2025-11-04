Просто, смачно і на рівні ресторану: шедевральний салат, якому будуть заздрити подруги

Оригінальний салат – це чудова можливість проявити кулінарну фантазію. Для ідеальної композиції треба прості інгредієнти, головне – їх правильне поєднання.

Знайомі інгредієнти, трішки магії – і на вашому столі вже сяє салат ресторанного рівня. Він підніме настрій у будні, а на святковому столі стане справжньою зіркою, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok korolivska1.

Як приготувати салат ресторанного рівня?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– помідори черрі;

– листя салату;

– варений буряк;

– фета;

– кунжут;

– сухий часник;

– мед;

– оливкова олія;

– американська гірчиця;

– гірчиця в зернах.

Як приготувати оригінальний салат: відео

Приготування:

Спочатку – соус. Оливкову олію змішуємо з дрібкою меду та двома видами гірчиці, додаємо дрібку сушеного часнику. Такий соус підходить майже до всіх салатів і зберігається в холодильнику до 2 тижнів. Черрі нарізаємо навпіл, варений буряк та фету – кубиком. Кунжут обсмажуємо на сухій пательні. Обвалюємо в ньому кожен кубик фети. Викладаємо у тарілку листя салату, поливаємо цівочкою соусу, викладаємо решту інгредієнтів та перекладаємо салатом. Зверху викладаємо кубики фети.

Чим можна замінити сир фета?

Для цього салату також чудово смакуватиме бринза або сулугуні. Однак зверніть увагу, що ці види сиру можуть бути більш солоними, що вплине на загальний смак композиції, підказує портал "Смачного".

