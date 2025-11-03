Ця знахідка українських гір точно припаде вам до смаку. Бюджетно, просто і дуже колоритно – усе так, щоб ви отримали найкращі емоції, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Tuca.com.ua.
Як приготувати токан по-хустськи?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 склянки борошна;
– 6 склянок води;
– 200 грамів бринзи;
– 80 грамів копченого сала;
– сіль до смаку.
Приготування:
- У великому казані закип’ятіть воду з сіллю та чотирма столовими ложками кукурудзяного борошна.
- Коли суміш почне кипіти, тоненькою цівкою всипайте решту борошна, постійно помішуючи дерев’яною ложкою, доки каша не стане густою та однорідною.
- Копчене сало розтопіть, щоб утворився смалець і шкварки.
- Широку миску добре змастіть смальцем, викладіть шар каші завтовшки близько двох сантиметрів і посипте бринзою.
- Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти.
- Верхній шар посипте бринзою, шкварками та, за бажанням, свіжою зеленню.
Смачного!
А ще вам точно варто спробувати токан з сиром, рецепт якого можна знайти в TikTok svetik.kurta.
Що подати з токаном
Доречним буде закуска з оселедця та буряка, яку розхвалюють більше за "Шубу".
Або ж доречними будуть улюблені мариновані печериці.