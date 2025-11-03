Ця знахідка українських гір точно припаде вам до смаку. Бюджетно, просто і дуже колоритно – усе так, щоб ви отримали найкращі емоції, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Tuca.com.ua.

Як приготувати токан по-хустськи?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 6 склянок води;

– 200 грамів бринзи;

– 80 грамів копченого сала;

– сіль до смаку.

Приготування:

У великому казані закип’ятіть воду з сіллю та чотирма столовими ложками кукурудзяного борошна. Коли суміш почне кипіти, тоненькою цівкою всипайте решту борошна, постійно помішуючи дерев’яною ложкою, доки каша не стане густою та однорідною. Копчене сало розтопіть, щоб утворився смалець і шкварки. Широку миску добре змастіть смальцем, викладіть шар каші завтовшки близько двох сантиметрів і посипте бринзою. Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти. Верхній шар посипте бринзою, шкварками та, за бажанням, свіжою зеленню.

Смачного!

А ще вам точно варто спробувати токан з сиром, рецепт якого можна знайти в TikTok svetik.kurta.

