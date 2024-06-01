Ідеальне рішення для вихідного: паста Цезар з куркою та сиром

1 червня 2024, 10:42
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Джерело:

ВВС Food

Вихідні – чудова нагода трішки відпочити та приділити час для себе. В ці дні не хочеться довго стояти на кухні, але смачно поїсти треба обов'язково.

Популярний салат Цезар можна вдосконалити додаванням макаронів, аби зробити страву більш ситною. Якщо ж ви не хочете таких експериментів, то без цього інгредієнта у вас вийде класичний салат, який всі так люблять. 

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Рецепт пасти Цезар з куркою та сиром

Час: 30 хвилин 

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 4 курячих стегна;
– 500 мілілітрів курячого бульйону;
– 320 грамів макаронів;
– 2 жмені грінок;
– дрібно нарізане листя салату;
– стружка пармезану;
– сіль та перець до смаку;

для соусу:
– 4 проціджених філе анчоуса;
– 3 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 чайні ложки винного оцту;
– сік четвертинки лимона. 

Приготування:

  1. Курку кладемо у бульйон та доводимо до кипіння. Варимо до готовності на мінімальному вогні. Потім виймаємо курку та відставляємо охолоджуватися. 
  2. У цьому ж бульйоні варимо макарони, за потреби додаємо трішки води. Проціджуємо. 
  3. Усі інгредієнти для соусу змішуємо разом. 
  4. Курку грубо нарізаємо та змішуємо з макаронами. Потім додаємо соус, грінки, салат, сіль та перець.
  5. Перед подачею посипаємо сиром. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська