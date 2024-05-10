Ідеальна легка вечеря: готуємо салат з тунця та квасолі
10 травня 2024, 22:35Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Поживні салати – чудовий варіант для вечері. А смак тунця поставить яскравий підсумок дня, який минув.
Цей салат може злегка нагадувати знаменитий Нісуаз. Готувати його легко, а поживністю він може перевершити багато основних страв.
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Рецепт салату з тунця та квасолі
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів стручкової квасолі;
– 2 яйця;
– 400 грамів промитої консервованої квасолі;
– 100 грамів розрізаних навпіл помідорів черрі;
– 4 тонко нарізані цибулини;
– 160 грамів консервованого тунця;
заправка:
– 1 столова ложка оливкової олії ;
– чайна ложка червоного винного оцту;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Стручкову квасолю варимо 4 хвилини і опускаємо в миску з холодною водою.
- Варимо яйця на круто, чистимо і нарізаємо четвертинками.
- Інгредієнти для заправки змішуємо разом.
- Змішуємо інгредієнти для салату, заправляємо і добре перемішуємо, зверху викладаємо яйця.
Смачного!Це просто та смачно: як приготувати кабачкову лазанью.