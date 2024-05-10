Ідеальна легка вечеря: готуємо салат з тунця та квасолі

10 травня 2024, 22:35
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Джерело:

ВВС Food

Поживні салати – чудовий варіант для вечері. А смак тунця поставить яскравий підсумок дня, який минув.

Цей салат може злегка нагадувати знаменитий Нісуаз. Готувати його легко, а поживністю він може перевершити багато основних страв.

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Рецепт салату з тунця та квасолі

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів стручкової квасолі;
2 яйця;
– 400 грамів промитої консервованої квасолі;
– 100 грамів розрізаних навпіл помідорів черрі;
– 4 тонко нарізані цибулини;
– 160 грамів консервованого тунця;

заправка:
– 1 столова ложка оливкової олії ;
чайна ложка червоного винного оцту;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Стручкову квасолю варимо 4 хвилини і опускаємо в миску з холодною водою.
  2. Варимо яйця на круто, чистимо і нарізаємо четвертинками.
  3. Інгредієнти для заправки змішуємо разом.
  4. Змішуємо інгредієнти для салату, заправляємо і добре перемішуємо, зверху викладаємо яйця.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська