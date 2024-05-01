Вона неймовірно повітряна: рецепт сирної паски від Пави з "МастерШеф"
Джерело:інстаграм pava_vb
Рецептів паски є просто неймовірна кількість. Однак саме сирна випічка подарує особливо "ніжні" враження та пухку текстуру.
Переможець "МастерШеф – 7" Вадим Бжезинський, більше відомий як Пава, поділився особливим рецептом сирної паски. Він їй дістався від бабусі, і результат вас точно приголомшить.
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Рецепт сирної паски
Час: 1 година 15 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 120 грамів вершкового масла;
– 300 грамів сиру;
– 160 грамів родзинок;
– 2 столові ложки цедри лайма;
– 250 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
для глазурі:
– 120 грамів шоколаду;
– 25 грамів вершкового масла;
– 70 мілілітрів вершків (30%).
Приготування:
- Масло збиваємо з цукром, ваніліном та дрібкою солі.
- В масу додаємо сир, потім яйця (по одному) та заздалегідь замочені родзинки.
- Додаємо борошно, крохмаль та розпушувач. Ретельно все перемішуємо до однорідності.
- Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо в неї тісто.
- Розігріваємо духовку до 175 градусів.
- Випікаємо 50 хвилин та даємо охолонути.
- Інгредієнти для глазурі змішуємо на водяній бані. Поливаємо паску та присипаємо цедрою лайма.
Смачного!Це дуже смачно: готуємо великодню ковбасу по-закарпатськи.