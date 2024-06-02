Пасує ідо всього: рецепт "зеленого масла", на який потрібно лише 5 хвилин

2 червня 2024, 10:30
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Джерело:

noviydoctor

"Зеленого масла" – це не просто смачна намазка на хліб. Воно може доповнити будь-яку страву та додати їй нового смакового колориту.

Гармонійне поєднання масла та зелені – це чудовий додаток до пасти, стейків, картоплі, овочів, риби та навіть звичайного хліба. Кілька хвилин –  і ця страва вже чекає на свій час у вашому холодильнику. 

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Рецепт "зеленого масла"

Час: 10 хвилин 

Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 1 стакан свіжої зелені;
– кілька зубчиків часнику;
–  чайна ложка лимонного соку;
– 250 грамів вершкового масла кімнатної температури;
– сіль та перець до смаку.

Приготування: 

  1. У великій мисці змішуємо всі інгредієнти. 
  2. Щоб маса вийшла однорідною, найкраще використовувати блендер, або ж зробити це вручну. 
  3. Викладаємо масло на шматок пергаменту або харчової плівки.
  4. Формуємо циліндричну форму та добре скручуємо кінці. 
  5. Масло можна використовувати одразу, або ж поставити на годину у холодильник або 30 хвилин у морозильну камеру, аби воно затверділо. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська