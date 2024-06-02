Пасує ідо всього: рецепт "зеленого масла", на який потрібно лише 5 хвилин

"Зеленого масла" – це не просто смачна намазка на хліб. Воно може доповнити будь-яку страву та додати їй нового смакового колориту.

Гармонійне поєднання масла та зелені – це чудовий додаток до пасти, стейків, картоплі, овочів, риби та навіть звичайного хліба. Кілька хвилин – і ця страва вже чекає на свій час у вашому холодильнику.

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Рецепт "зеленого масла"

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

– 1 стакан свіжої зелені;– кілька зубчиків часнику;– чайна ложка лимонного соку;– 250 грамів вершкового масла кімнатної температури;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У великій мисці змішуємо всі інгредієнти. Щоб маса вийшла однорідною, найкраще використовувати блендер, або ж зробити це вручну. Викладаємо масло на шматок пергаменту або харчової плівки. Формуємо циліндричну форму та добре скручуємо кінці. Масло можна використовувати одразу, або ж поставити на годину у холодильник або 30 хвилин у морозильну камеру, аби воно затверділо.

Смачного!