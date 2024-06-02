Пасує ідо всього: рецепт "зеленого масла", на який потрібно лише 5 хвилин
2 червня 2024, 10:30Читать новость на русском
Джерело:noviydoctor
"Зеленого масла" – це не просто смачна намазка на хліб. Воно може доповнити будь-яку страву та додати їй нового смакового колориту.
Гармонійне поєднання масла та зелені – це чудовий додаток до пасти, стейків, картоплі, овочів, риби та навіть звичайного хліба. Кілька хвилин – і ця страва вже чекає на свій час у вашому холодильнику.
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Рецепт "зеленого масла"
Час: 10 хвилин
Порцій: 1Інгредієнти:
– 1 стакан свіжої зелені;
– кілька зубчиків часнику;
– чайна ложка лимонного соку;
– 250 грамів вершкового масла кімнатної температури;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У великій мисці змішуємо всі інгредієнти.
- Щоб маса вийшла однорідною, найкраще використовувати блендер, або ж зробити це вручну.
- Викладаємо масло на шматок пергаменту або харчової плівки.
- Формуємо циліндричну форму та добре скручуємо кінці.
- Масло можна використовувати одразу, або ж поставити на годину у холодильник або 30 хвилин у морозильну камеру, аби воно затверділо.
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