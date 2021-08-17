Як зварити молоду кукурудзу, щоб їли діти: рецепт з вершковим маслом від кондитерки
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Щоб приготувати варену кукурудзу не потрібно багато навичок та вмінь, але чомусь вона не завжди виходить соковитою та смачною. Щоб ви з впевненістю могли сказати: "Я готую найсмачнішу варену кукурудзу!", – талановита кулінарка Ліза Глінська поділилась рецептом її приготування.
Ліза Глінська обожнює готувати не тільки смачну випічку та десерти, а й овочеві страви. Дівчина поділилася з читачами рецептом вареної кукурудзи та запевняє, що від неї буде в захваті вся ваша родина, навіть діти.
Читайте також Формула здорового харчування: трохи м'яса, удосталь злаків і багато овочів
Рецепт вареної кукурудзи
- Час: 40 хвилин
Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської
– кукурудза;
– сіль;
– вершкове масло.
Приготування:
- Ретельно зніміть з кукурудзи все листя та покладіть їх в каструлю.
Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської
- Зверху викладіть кукурудзу.
Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської
- Залийте каструлю з кукурудзою окропом та варіть 15 хвилин до готовності.
Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської
- Залишіть готову кукурудзу в окропі ще на 15 хвилин.
Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської
- Перекладіть гарячу кукурудзу на тарілку, змастіть вершковим маслом та посоліть на ваш смак. Смачного!
Рецепт вареної кукурудзи з вершковим маслом – відео: