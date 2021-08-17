Як зварити молоду кукурудзу, щоб їли діти: рецепт з вершковим маслом від кондитерки

17 серпня 2021 , 22:19
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Щоб приготувати варену кукурудзу не потрібно багато навичок та вмінь, але чомусь вона не завжди виходить соковитою та смачною. Щоб ви з впевненістю могли сказати: "Я готую найсмачнішу варену кукурудзу!", – талановита кулінарка Ліза Глінська поділилась рецептом її приготування.

Ліза Глінська обожнює готувати не тільки смачну випічку та десерти, а й овочеві страви. Дівчина поділилася з читачами рецептом вареної кукурудзи та запевняє, що від неї буде в захваті вся ваша родина, навіть діти.

Читайте також Формула здорового харчування: трохи м'яса, удосталь злаків і багато овочів

Рецепт вареної кукурудзи

  • Час: 40 хвилин


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – кукурудза;
 – сіль;
 – вершкове масло.

Приготування:

  1. Ретельно зніміть з кукурудзи все листя та покладіть їх в каструлю.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Зверху викладіть кукурудзу.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Залийте каструлю з кукурудзою окропом та варіть 15 хвилин до готовності.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Залишіть готову кукурудзу в окропі ще на 15 хвилин.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Перекладіть гарячу кукурудзу на тарілку, змастіть вершковим маслом та посоліть на ваш смак. Смачного!

Рецепт вареної кукурудзи з вершковим маслом – відео:

 

Автор: Богданна Рибак