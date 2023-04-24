"Гарячий" початок тижня: готуємо каву з перчинкою, яка чудово бадьорить після вихідних
24 квітня 2023, 07:20Читать новость на русском
Джерело:roastycoffee
Повертатися у робочий ритм не завжди легко, особливо, коли щойно закінчилися вихідні. Як завжди, на допомогу прийде кава, щоправда, приготована за особливим рецептом.
Міцна кава – гарна опція для того, аби трішки збадьоритися та увійти у новий тиждень з новими силами. Але інколи трапляється, що звичного напою замало, аби повернути собі потрібний тонус.
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У такому випадку краще скористатися новим оригінальним рецептом, який відкриє вам нові смаки звичного. Гаряча кава, трішечки перцю – і ви будете готові підкорювати нові вершини.
Рецепт кави з перцем чилі
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Оригінальний смак звичного напою / Фото Unsplash
Приготування:
- Спочатку підготуємо перець чилі. Якщо ви маєте свіжий – кидаєте у воду цілим, якщо сушений – подрібніть.
- Каву, корицю і перець кладемо у турку та заливаємо холодною водою.
- Готуємо каву на найменшому вогні, поки вона не почне закипати.
- Як тільки кава почне підійматися, знімаємо турку з вогню та наливаємо напій у чашку.
Смачного!