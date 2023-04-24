"Гарячий" початок тижня: готуємо каву з перчинкою, яка чудово бадьорить після вихідних

Повертатися у робочий ритм не завжди легко, особливо, коли щойно закінчилися вихідні. Як завжди, на допомогу прийде кава, щоправда, приготована за особливим рецептом.

Міцна кава – гарна опція для того, аби трішки збадьоритися та увійти у новий тиждень з новими силами. Але інколи трапляється, що звичного напою замало, аби повернути собі потрібний тонус.

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У такому випадку краще скористатися новим оригінальним рецептом, який відкриє вам нові смаки звичного. Гаряча кава, трішечки перцю – і ви будете готові підкорювати нові вершини.

Рецепт кави з перцем чилі

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Оригінальний смак звичного напою / Фото Unsplash

Інгредієнти: – 2 чайні ложки кави;

– 1/4 стручка перцю чилі;

– 1/2 чайної ложки кориці;

– 100 мілілітрів води.

Приготування:

Спочатку підготуємо перець чилі. Якщо ви маєте свіжий – кидаєте у воду цілим, якщо сушений – подрібніть.

Каву, корицю і перець кладемо у турку та заливаємо холодною водою.

Готуємо каву на найменшому вогні, поки вона не почне закипати.

Як тільки кава почне підійматися, знімаємо турку з вогню та наливаємо напій у чашку.

Смачного!