Без спецій неможливо уявити собі жодну страву. Саме вони надають їжі неповторних смакових відтінків та підкреслюють її аромат.

Додавання спецій – це особливий процес, в якого є багато своїх секретів. Інколи вистачає навіть однієї помилки для того, щоб усе зіпсувати, і зарадити проблемі вже не вдасться у жоден спосіб.

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Яку спецію у жодному випадку не можна додавати на початку приготування

Кожен знає, що свіжі трави потрібно додавати наприкінці процесу, а сушені – на початку, адже їм потрібно більше часу для того, щоб віддати свій смак та аромат. Втім, у цього правила є виняток, нехтування яким може зіпсувати будь-яку страву.

Додавання майорану на початку зробить страву гіркою / Фото Pixabay

Йдеться про таку популярну спецію як майоран. Хоч вона дуже поширена, але мало хто знає, коли саме потрібно додавати її до страви. Для нього існує лише одне правило: майоран, чи то сушений, чи то свіжий, потрібно додавати у страву лише наприкінці приготування.

Річ у тому, що під впливом термічної обробки він починає гірчити. Чим довше на нього впливатиме висока температура – тим більш гіркою ставатиме страва. Якщо ви додасте його у суп на початку, то не варто дивуватися, що їсти його буде просто неможливо.

Для яких страв варто використовувати майоран

Ця спеція стимулює виділення травних соків, тому не дивно, що її "козир" – це жирні та м'ясні страви. Також він чудово пасує до бобових, капусти та грибів.

Що стосується супів, то без цього інгредієнта важко уявити гороховий та квасолевий.