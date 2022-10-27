Попереджений – значить озброєний: чим харчуватися, якщо немає світла та газу

Для кожного з нас стало очевидним, що зима буде вкрай важкою через обстріли російських окупантів. Для того, щоб не опинитися у критичній ситуації, варто подбати про себе та рідних заздалегідь.

Скоро нам доведеться зустрітися з реальністю, коли на певний час внаслідок атак росіян тимчасово зникатимуть світло та газ. Інколи дуже важко спрогнозувати, скільки часу займе ремонт або розвантаження мережі, тож підготовка до складних умов – це процес, яким повинен перейнятися кожен. 24 канал зібрав найпростіші рекомендації, які стануть у пригоді на випадок скрути.

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Що їсти у випадку відключення світла та газу

Якщо раніше закрутки були розкішшю вільного часу або забавкою любителів, то тепер вони просто мусять бути у кожній домівці. Вони завжди пасуватимуть до страв та додадуть смаку навіть холодній каші.

Порятунок на будь-які випадки / Фото Pixabay

Також варто піти у магазин та зробити невеликий запас продуктів, які можуть похизуватися довгим терміном зберігання. Йдеться про консервацію, паштети, хлібці та сухарики. У повсякденному житті супами швидкого приготування краще не зловживати, але якщо у вас є газова горілка, то приготувати їх у чашечці та зігрітися за допомогою рідкої страви – чудова опція.

У пригоді стануть консервована квасоля та хумус, у важку годину вони наситять організм білком. Мати запас паличку сиров'яленої ковбаси або ж самому засушити чи зав'ялити шматок м'яса – завжди гарна ідея. Горіхи та оливки можуть стати поживним перекусом, який зарядить організм порцією енергії.

Гарна ідея для перекусу / Фото Unspash

Якщо через відсутність світла та газу у приміщенні холодно, потрібно наситити організм калоріями. Допомогти у цьому можуть мед, згущене молоко, варення, шоколад та сушені фрукти.

Звісно, у кожного з нас є свої варіанти насичення організму, коли немає світла та газу. Єдине, про що варто пам'ятати – запаси їжі повинні бути зажди, адже ніколи не знаєш, коли та на який період можеш опинитися без світла та тепла. Не варто нехтувати своєю безпекою та сподіватися, що якось та й обійдеться.