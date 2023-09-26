Золота осінь нам нагадує про шкільні ярмарки. Це чудове свято, коли подвір'я школи заповнюють натовпи у пошуках домашніх смаколиків. 24 Канал підготував кілька ідей для десертів, які точно стануть хітом.

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Кольорові кейк-попси

Замість звичайного кекса, спробуйте приготувати кекс-попси. Додайте яскраві барвники до тіста, щоб створити веселий та кольоровий ефект. Покрийте їх цукровою глазур'ю та оберіть тематичні вершинки для прикраси.

Чудова ідея для шкільного свята / Фото unsplash

Фруктові шашлики з медовим смаком

Виріжте фрукти на невеликі шматочки та нанизуйте їх на дерев'яні шпажки. Полийте медом або малиновим соусом, щоб надати неперевершеного смаку та аромату.

Бананові мафіни

Спечіть мафіни з додаванням подрібнених бананів. Вони будуть ніжними та матимуть природню солодкість. Ви також можете додати горіхи чи шматочки шоколаду.

Пиріг з фруктовою чи ягідною начинкою

Відвідайте місцевий ринок і купіть найсвіжіші ягоди чи фрукти, що знайдете. Приготуйте тісто для пирога і наповніть його обраними смаколиками. Памятайте, пиріг – завжди вдалий вибір.

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