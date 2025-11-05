Варити чи запарювати: три крупи, які ми готуємо неправильно

Приготування круп виглядає чи не найпростішим кулінарним завданням. Однак виявляється, що ми часто робимо помилку навіть тут.

Є 2 способи приготувати крупу: зварити або запарити. І навіть тут ми часто робимо помилки! Які крупи ми часто готуємо неправильно – розповідає 24 Канал з посиланням на Gatim Cu.

Які крупи ми готуємо неправильно?

Гречка

Так-так, більшість з нас готує гречку неправильно, а саме варить у великій кількості води. Куди краще буде запарити гречку. Для цього треба промити крупу, залити окропом у пропорції 1 до 2 та залишити на 30 – 40 хвилин. Так гречка вбере потрібну кількість води і залишиться розсипчастою.

Гречку краще запарювати / Фото Pixabay

Вівсянка

. Вівсянка Замість того, щоб варити пластівці, краще залити їх гарячою водою чи молоком і дати настоятися 10–15 хвилин. Якщо це цільні вівсяні зерна — можна запарити їх на ніч у термосі або залишити в холодному молоці на кілька годин. Така каша виходить більш ніжною, не втрачає клітковини та має нижчий глікемічний індекс.

Манка

Знайому з дитинства кашу також краще запарювати. А якщо вже і будете її варити, то краще засипайте крупу у холодне молоко, щоб не утворювалися грудочки, радить портал Pysznosci.

