Зліпити пельмені – лише половина справи, секрет ідеальної страви – у правильному варінні. Як зробити це так, щоб пельмені не злипалися та були соковитими – розповідає 24 Канал з посиланням на Haps.
Як правильно варити пельмені?
Усі кидають пельмені в крутий кипʼяток – і це поширена помилка. Так тісто виділить багато крохмалю, внаслідок чого пельмені злипнуться та розваряться.
Правильний алгоритм до банальності простий:
- у воду додаємо сіль та вершкове масло;
- як тільки на дні каструлі зʼявилися бульбашки – всипаємо пельмені;
- коли вода закипіла – вливаємо трохи холодної води;
- доливаємо холодну воду ще раз, коли вона закипить;
- і от коли вода закипіла втретє, а пельмені піднялися на поверхню – вони готові.
Цілі, соковиті та естетичні на вигляд пельмені – ось таким буде результат. А ще вам можуть сподобатися поради з TikTok aloyna.life.
