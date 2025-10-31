Зліпити пельмені – лише половина справи, секрет ідеальної страви – у правильному варінні. Як зробити це так, щоб пельмені не злипалися та були соковитими – розповідає 24 Канал з посиланням на Haps.

Цікаво Будуть такими ж смачними, як у бабусі: 3 рецепти ідеального тіста для вареників

Як правильно варити пельмені?

Усі кидають пельмені в крутий кипʼяток – і це поширена помилка. Так тісто виділить багато крохмалю, внаслідок чого пельмені злипнуться та розваряться.

Правильний алгоритм до банальності простий:

у воду додаємо сіль та вершкове масло;

як тільки на дні каструлі зʼявилися бульбашки – всипаємо пельмені;

коли вода закипіла – вливаємо трохи холодної води;

доливаємо холодну воду ще раз, коли вона закипить;

і от коли вода закипіла втретє, а пельмені піднялися на поверхню – вони готові.

Цілі, соковиті та естетичні на вигляд пельмені – ось таким буде результат. А ще вам можуть сподобатися поради з TikTok aloyna.life.

Цікаві кулінарні підказки