Цей салат стане для вас справжньою знахідкою, особливо – під час відключення світла. Сардина, картопля, яйця та огірок створюють ідеальну композицію та забезпечать відчуття ситості і задоволення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати салат з сардинами?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка сардин;

– 1 варена картопля;

– 3 квашені огірки;

– 1 варена морква;

– 3 варені яйця;

– кілька гілочок кропу;

– майонез;

– маринована в оцті та цукрі цибуля.

Приготування:

Сардини розминаємо до однорідної консистенції. Цибулю дрібно нарізаємо, решту інгредієнтів нарізаємо дрібними кубиками. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом. Солимо та перчимо до смаку.

