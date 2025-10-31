Цей салат стане для вас справжньою знахідкою, особливо – під час відключення світла. Сардина, картопля, яйця та огірок створюють ідеальну композицію та забезпечать відчуття ситості і задоволення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати салат з сардинами?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка сардин;
– 1 варена картопля;
– 3 квашені огірки;
– 1 варена морква;
– 3 варені яйця;
– кілька гілочок кропу;
– майонез;
– маринована в оцті та цукрі цибуля.
Приготування:
- Сардини розминаємо до однорідної консистенції.
- Цибулю дрібно нарізаємо, решту інгредієнтів нарізаємо дрібними кубиками.
- Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом.
- Солимо та перчимо до смаку.
