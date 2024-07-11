Неймовірно соковиті та апетитні овочі можна квасити різними способами, повідомляє Смачно 24. Спробуйте заквасити баклажани, редиски чи навіть цвітну капусту.

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Квашені баклажани з морквою

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відваріть баклажани в підсоленій воді протягом 3 – 5 хвилин після закипання. Після цього перекладіть їх у друшляк, щоб вода стекла, і дайте охолонути.
  2. Очистьте дві головки часнику та подрібніть його. Натріть моркву і цибулю на тертці.
  3. Остиглі баклажани розріжте уздовж, але не до кінця, щоб підготувати їх до начинки. Викладайте всередину трохи подрібненого часнику, цибулі та моркви. За бажанням додайте чорний мелений перець. Акуратно викладіть баклажани в судочок, щільно притискаючи їх один до одного.
  4. Притисніть баклажани тарілкою або кришкою і залиште на пів години.
  5. Для розсолу закип'ятіть два літри води, додайте сіль, перець горошком і лавровий лист. Дайте воді прокипіти 10 – 15 хвилин.
  6. Перекладіть баклажани в глибоку каструлю і покладіть зверху гілочки петрушки. Залийте овочі гарячим розсолом і залиште на три дні при кімнатній температурі. Після цього перекладіть каструлю в холодильник і діставайте баклажани за потреби.

Квашена цвітна капуста

  • Час: 7 – 10 днів
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. В ошпарену банку покладіть буряк, часник, розрізаний навпіл перець чилі, (без насіння, якщо любите страви середньої гостроти, з насінням, якщо любите більшу гостроту).
  2. Залийте овочі розсолом та закрийте кришкою.
  3. Залишіть при кімнатній температурі на 7 – 10 днів.
  4. Готову цвітну капусту краще зберігати в холодильнику.

Квашена редиска

  • Час: 7 днів
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Редиску ретельно вимийте, обірвіть листя і коріння.
  2. На дно банки покладіть 2 – 3 гілочки кропу, потім редиску. Додайте часник (2 зубчики на банку або більше, якщо любите часник). Додаємо кілька горошин перцю.
  3. Приготуйте розсіл: холодну кип’ячену воду змішайте із сіллю.
  4. Готову редиску залийте розсолом та залишіть при кімнатній температурі приблизно на 7 днів.
  5. Час від часу ви можете відкривати банку, не відкручуючи її, щоб дати вуглекислому газу, який утворюється в процесі бродіння, вийти.