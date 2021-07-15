Руйнуємо кулінарні стереотипи: які продукти не можна поєднувати між собою

Ви будете дуже здивовані коли дізнаєтеся, які продукти ніякому разі не можна поєднувати між собою, щоб вберегти себе від проблем зі здоров'ям. Отож, нумо почнемо із найпопулярніших комбінацій у нашому буденному харчуванні!

Помідори та огірки

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Ми віримо, що це поєднання зустрічається чи не на кожному столі українців, але як стверджують експерти – це погане поєднання овочів.



Помідори та огірки / Фото Гастроном

Помідори є відмінним джерелом вітаміну С — в них його більше, ніж в апельсині, а в огірках міститься фермент, який заважає засвоєнню вітаміну С, викликаючи роздратування травного тракту.

Діло в тому, що вони по-різному засвоюються організмом: поки огірки перетравлюються, помідори починають бродити. Від цього з'являється здуття живота і газоутворення.

Чай і молоко

Хоч додавання молока в чай вже давня традиція, але її рекомендують кожній жінці під час лактації. Мовляв, так буде більше молока для вигодовування малюка.



Чай з молоком / Фото СКА

За даними BBC, чай може бути корисним для кров’яного тиску і загального стану серцево-судинної системи. Однак білки, що містяться в молоці, так звані казеїни, блокують цей ефект в організмі, коли ці продукти перетравлюються разом.

Диня та інші фрукти і ягоди

Мало хто знає, що диню можна їсти тільки окремо від інших овочів, а ще не перебільшувати за одне споживання понад 300 – 400 грамів.



Сорти дині / Фото Гастроном

Хоч в іспанській та італійських кухнях часто подають диню з беконом або додають у літні салати – користі для організму такі поєднання не приносять. Оскільки диня перетравлюється швидше, ніж більшість інших продуктів, вживання її в стравах може привести до проблем з травленням.

Дієтологи рекомендують їсти диню окремо від інших продуктів та не поєднувати з білками й крохмалями.

М’ясо і яйця

Улюблені ранкові сніданки з шинки та яєць традиційно вживають більшість українців, але таке поєднання значно перенавантажує нашу травну систему. Велика кількість білка у ранковому прийомі їжі може спричинити дискомфорт. Краще додайте до яєчні чи омлету овочів і листових салатів.

Йогурт і фрукти

Поєднувати молочні продукти з фруктами також не рекомендується, оскільки кислоти, що містяться у фруктах, заважають переварюванню молочних продуктів.



Фруктовий йогурт / Фото Готуємо смачно

Ваше травлення уповільниться, можлива зміна кишкової флори та алергія.

Банан і молоко

При такій комбінації продуктів у одній страві ускладнюється травлення і порушується кишкова флора. Хоч цей напій популярний серед дітей та дорослих, краще уникати цього поєднання продуктів.

Хліб і сир

Якщо ви теж снідаєте або берете на перекус хліб з сиром – більше так не харчуйтеся.



Бутерброд / Фото Кращі рецепти

Білок у твердому сирі та крохмаль з хліба по-різному перетравлюються організмом. Наш організм буде в першу чергу перетравлювати білок, а крохмаль в цей час почне піддаватися ферментації та розкладатися.

Харчуйтеся корисно та правильно!