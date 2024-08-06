Це повинна знати кожна господиня: що не можна готувати на Спаса

Преображення Господнє – важливе та світле свято, яке сьогодні відзначає християнський світ. В нього є свої кулінарні традиції, яких обов'язково потрібно дотримуватися.

Головний атрибут цього свята – яблука, тому часто свято називають Яблуневий Спас, повідомляє 24 Канал. Саме тому вітаються усі страви з цим інгредієнтом, але їсти яблука можна лише після освячення у храмі.

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Це обмеження стосується й інших фруктів, які зазвичай освячують в кошику разом з яблуками. Це можуть бути виноград, сливи, груші та персики.

Також потрібно пам'ятати, що триває Успенський піст, тому є обмеження на ряд продуктів. Зокрема, не можна вживати молочні продукти, сир та м'ясо.

Звісно, будь-яке свято варто відзначати чимось смачненьким, тож на Спаса головними акцентами є риба та пісні страви. А його яскравим доповненням є пироги та інші смаколики з яблук.

До речі, наші предки вірили, що в цей день не можна їсти яблука наодинці, бо це може спричинити нещастя. Тож святкувати краще у колі рідних та близьких людей, час з якими є таким важливим у нашому житті.