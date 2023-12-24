День, коли потрібно дотриматися посту: що не можна їсти на Святвечір

Переддень Різдва – це особливе свято, яке не потребує гучності та веселощів. Це відображається навіть у стравах, які ми подаємо до святкового столу.

Святвечір – це особливе свято, основний мотив якого – піст. 24 Канал розповідає про страви, яких варто уникати в день перед Різдвом.

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Ніякого м'яса

Різдвяний піст триває до 25 грудня, тому за традицією на Святвечір ніхто не готує м'ясних страв. Головною зіркою столу є кутя, а насолодитися м'ясними смаколиками можна на Різдво.

Звичайно, далеко не всі дотримуються посту, проте стіл на Святвечір особливий, і є непорушні традиції, яких дотримується кожна українська родина.

Яйця та молочні продукти

Причина цієї заборони та ж сама – це продукти тваринного походження, а на Святвечір заведено дотримуватися посту. Втім, смак страв на святковому столі абсолютно не страждає від обмежень, адже кутя, вареники, голубці та інші страви абсолютно нічим не програють конкуренцію різдвяному столу.

Чому на Святвечір дозволена риба

Окрім того, що м'ясо риби вважається пісним, цей інгредієнт має дуже глибоке символічне значення. У ранньому християнстві саме риба була символом Христа, а грецька абревіатура ІХТІОС – ім'я Ісуса – читається як "риба".

Окрім того, першими учнями Ісуса стали брати-рибалки, яким Спаситель сказав, що вони стануть "ловцями людей".