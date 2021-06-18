Кулінарія з Google: що шукають та готують українці

Як часто ви готуєте вдома? А шукаєте нові рецепти в Google? Ми підготували для вас цікаву підбірку популярних запитів в Google, щоб ви могли проаналізувати, що готують інші. А ще корисні інструменти Google, котрі допоможуть вам на кухні.

Не секрет, що пандемія внесла багато корективів у наше життя. Ми навчилися працювати з дому, більше ходимо пішки та готуємо у вільний час.

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Що говорить статистика Google в Україні? За останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів Google зі словом "рецепт" зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ми впевнені, що вам буде цікаво дізнатися, що ж саме готують українці вдома та зібрали для вас невеличкий топ запитів.

Популярні рецепти за пошуком в Google



Шарлотка / Гастроном

Сирники

Млинці

Солянка

Шарлотка

Лазанья

Шуба

Піца

Паска

Плов

Панкейки

В категорії " Салати" найбільш популярними серед українських користувачів Google виявився рецепт салату "Цезар". Серед рецептів пирогів лідером став тертий пиріг, а серед тортів – "Наполеон". Також українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю Маргарита.

Корисні інструменти Google, які допоможуть на кухні