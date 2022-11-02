Одразу на стіл: консервований рис – страва, яку необхідно мати цієї зими

2 листопада 2022 , 22:12
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Джерело:

uwaga babcia gotuje

Консервований рис – це доступна страва, заготувавши яку можна бути впевненим у тому, що на столі завжди буде поживний обід. Це дуже незвична закрутка, яка вам неодмінно сподобається.

Рис з овочами у банках можна подавати як салат або ж додати до нього попередньо підготовлене м’ясо. З такої консервації можна приготувати дуже швидкий і смачний обід, коли немає часу на чаклування біля плити або ж коли зникне світло та газ.

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Рецепт консервованого рису з овочами

Час: 2,5 години
Порцій: 5 літрів

Чудова страва / Фото uwaga babcia gotuje

Інгредієнти:

  • 2 кілограми помідорів;
  • 1 кілограм червоного перцю;
  • 1 кілограм моркви;
  • 1 кілограм цибулі;
  • 400 грамів рису;
  • 125 мілілітрів олії;
  • 125 мілілітрів яблучного оцту;
  • 1 столова ложка солі;
  • 1 столова ложка цукру.

Приготування:

  1. Зваріть рис згідно з рецептом на упаковці.
  2. Очищену моркву натріть на тертці з великими отворами.
  3. Вимитий і очищений від насіннєвих гнізд перець наріжте тонкими смужками.
  4. Цибулю подрібніть на тонкі півкільця.
  5. Помідори очистіть від шкірки (щоб було легше зняти шкірку, покладіть їх в миску і залийте окропом приблизно на 2 хвилини). Після цього наріжте помідори на дрібні кубики.
  6. Нарізані помідори викладіть в каструлю, додайте олію, оцет, сіль, цукор і перемішайте. Варіть овочі близько 10 хвилин, щоб помідори розвалилися.
  7. Потім до киплячих помідорів додайте моркву, цибулю, перець і тушкуйте на повільному вогні приблизно 60 хвилин, періодично помішуючи.
  8. Через годину додайте до овочів зварений рис, перемішайте і варіть ще 5 хвилин, розкладіть по банках.
  9. Дуже гарячий салат (відразу після зняття з газу) насипте в попередньо ошпарені банки, залиште приблизно 2 сантиметри вільного простору від кришки.
  10. Край банки ретельно протріть паперовим рушником або тканиною і щільно закрутіть кришкою.
  11. Поставте банки догори дном на тканину (ковдру, рушник) і залишіть вистигати.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська