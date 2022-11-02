Одразу на стіл: консервований рис – страва, яку необхідно мати цієї зими
2 листопада 2022 , 22:12Читать новость на русском
Джерело:uwaga babcia gotuje
Консервований рис – це доступна страва, заготувавши яку можна бути впевненим у тому, що на столі завжди буде поживний обід. Це дуже незвична закрутка, яка вам неодмінно сподобається.
Рис з овочами у банках можна подавати як салат або ж додати до нього попередньо підготовлене м’ясо. З такої консервації можна приготувати дуже швидкий і смачний обід, коли немає часу на чаклування біля плити або ж коли зникне світло та газ.
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Рецепт консервованого рису з овочами
Час: 2,5 години
Порцій: 5 літрів
Чудова страва / Фото uwaga babcia gotuje
Інгредієнти:
- 2 кілограми помідорів;
- 1 кілограм червоного перцю;
- 1 кілограм моркви;
- 1 кілограм цибулі;
- 400 грамів рису;
- 125 мілілітрів олії;
- 125 мілілітрів яблучного оцту;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Зваріть рис згідно з рецептом на упаковці.
- Очищену моркву натріть на тертці з великими отворами.
- Вимитий і очищений від насіннєвих гнізд перець наріжте тонкими смужками.
- Цибулю подрібніть на тонкі півкільця.
- Помідори очистіть від шкірки (щоб було легше зняти шкірку, покладіть їх в миску і залийте окропом приблизно на 2 хвилини). Після цього наріжте помідори на дрібні кубики.
- Нарізані помідори викладіть в каструлю, додайте олію, оцет, сіль, цукор і перемішайте. Варіть овочі близько 10 хвилин, щоб помідори розвалилися.
- Потім до киплячих помідорів додайте моркву, цибулю, перець і тушкуйте на повільному вогні приблизно 60 хвилин, періодично помішуючи.
- Через годину додайте до овочів зварений рис, перемішайте і варіть ще 5 хвилин, розкладіть по банках.
- Дуже гарячий салат (відразу після зняття з газу) насипте в попередньо ошпарені банки, залиште приблизно 2 сантиметри вільного простору від кришки.
- Край банки ретельно протріть паперовим рушником або тканиною і щільно закрутіть кришкою.
- Поставте банки догори дном на тканину (ковдру, рушник) і залишіть вистигати.