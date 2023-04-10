Великодній десерт: рецепт шоколадного торта, який приготує навіть аматор
10 квітня 2023, 16:20Читать новость на русском
Джерело:Рoprostu pycha
На Великдень ми готуємо безліч смачних страв, але не варто забувати і про десерти. Без солоденького не обійдеться жодне свято, але це не означає, що доведеться витрачати багато часу та зусиль.
Цей шоколадний торт вразить ваших рідних та гостей своєю ніжністю та насиченим смаком. Десерт зможе приготувати навіть новачок, а для насолоди ним одного шматка буде мало.
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Рецепт шоколадного торта
Час: 50 хвилин
Порцій: 10
Приготування:
- Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
- Вершкове масло розтопіть в каструлі на повільному вогні. Коли воно повністю розтане, додайте подрібнений шоколад.
- Зніміть з вогню та перемішуйте, поки не утвориться однорідна начинка.
- У розтоплений шоколад влийте молоко і знову перемішайте. Залишіть трохи охолонути.
- Яйця змішайте з цукром на високій швидкості міксера.
- Через кілька хвилин повинна утворитися легка пишна яєчна маса (цукор потрібно гарненько розбити).
- Коли вміст сотейника трохи охолоне, невеликою цівкою вливаємо його в яєчну масу, весь час обережно помішуючи віночком.
- Перемішуйте лише до тих пір, поки інгредієнти не з’єднаються.
- Додайте пшеничне борошно, какао і розпушувач і ще раз перемішайте віночком, поки інгредієнти не з’єднаються (робіть це дуже акуратно).
- Вилийте тісто в деко застелене папером для випікання.
- Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин при 170 градусах.
- Для глазурі у маленькій каструльці розігрійте вершки та додайте вершкове масло. Коли обидва інгредієнти нагріються, додайте дрібно нарізаний шоколад і відразу зніміть з вогню.
- Все перемішуйте до отримання шоколадної глазурі.
- Перед тим, як прикрасити шоколадний торт глазур'ю, переконайтеся, що торт досить охолов.
- Вилийте зверху глазур і розмішайте.
- За бажанням прикрасьте зверху шоколадною посипкою або тертим шоколадом.