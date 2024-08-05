"Він зробить результат довершеним": який інгредієнт гарантує, що ви створите ідеальний бутерброд

Бутерброд – чудова опція для швидкого перекусу. Однак швидкість не означає, що нам потрібно відмовитися від насолоди смаком.

Новий рівень звичної страви

На думку відомої кулінарки Жанетт Доннарумми, є один інгредієнт, який здатен вивести таку просту страву як бутерброд на якісно новий рівень. І це – маринований перець.

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Жодна інша їжа не має таких переваг від трансформаційної сили маринованого перцю. Вони солоні, солодкі, гострі, м’які, вогняні, гострі, солоні та наповнені ароматом умамі,

– розповідає вона.

Доннарумма також наголошує, що перець має багато корисних властивостей та неабияк підсилює смак будь-якої страви.

Який перець обрати для бутербродів

На думку кулінарки, найкраще для сендвічів використовувати такі овочі:

банановий перець;

пеперончіні;

вишневий перець;

халапеньо.

Рецептів їх маринування є просто безліч, тож кожен може обрати той, який потребує найменше часу та зусиль.