"Він зробить результат довершеним": який інгредієнт гарантує, що ви створите ідеальний бутерброд
Джерело:eatingwell
Бутерброд – чудова опція для швидкого перекусу. Однак швидкість не означає, що нам потрібно відмовитися від насолоди смаком.
Новий рівень звичної страви
На думку відомої кулінарки Жанетт Доннарумми, є один інгредієнт, який здатен вивести таку просту страву як бутерброд на якісно новий рівень. І це – маринований перець.
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Жодна інша їжа не має таких переваг від трансформаційної сили маринованого перцю. Вони солоні, солодкі, гострі, м’які, вогняні, гострі, солоні та наповнені ароматом умамі,
– розповідає вона.
Доннарумма також наголошує, що перець має багато корисних властивостей та неабияк підсилює смак будь-якої страви.
Який перець обрати для бутербродів
На думку кулінарки, найкраще для сендвічів використовувати такі овочі:
- банановий перець;
- пеперончіні;
- вишневий перець;
- халапеньо.
Рецептів їх маринування є просто безліч, тож кожен може обрати той, який потребує найменше часу та зусиль.