Райська насолода: три рецепти пляцків з кокосом на Великдень
28 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:cookpad
Великдень – чудова нагода спробувати щось нове та смачне. А що може бути краще за ароматні, солодкі ласощі з кокосовим смаком?
Пляцки з кокосом – ідеальні десерти, які додадуть тропічного настрою традиційним великоднім стравам. Вони гарантовано стануть прикрасою вашого святкового столу.
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Пляцок "Кокосова Мрія"
Час: 3 години
Порцій: 6
світлий бісквіт:
– 4 яйця;
– щіпка солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки борошна;
шоколадний бісквіт:
– 4 яйця;
– щіпка солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 столова какао
крем:
– 300 мілілітрів молока;
– 70 грамів цукру;
– 30 грамів шоколадного пудингу;
– 150 грамів вершкового масла;
– 100 грамів варення;
кокосова начинка:
– 160 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 125 грамів кокосової стружки;
– 60 грамів родзинок;
– 150 – 200 мілілітрів кави;
– 20 грамів желатину.
Приготування:
- Для світлого бісквіта збийте білки з сіллю та цукром до отримання густої піни.
- Додайте жовтки та борошно, збийте ще трохи.
- Випікайте 30 – 35 хвилин при 180°C у формі розміром 25×35 сантиметрів.
- Шоколадний бісквіт приготуйте так само як світлий бісквіт, але додайте какао до суміші.
- Для крему цукор розтопіть у 150 мілілітрів молока та доведіть до кипіння.
- Пудинг розведіть у 150 мілілітрів холодного молока і влийте в киплячу молочну суміш.
- Знову доведіть до кипіння і варіть 3 – 4 хвилини.
- Масло збийте до пухкої консистенції.
- Поступово вмішуйте в нього охолоджений пудинг, збиваючи міксером.
- Щоб приготувати кокосову начинку желатин розчиніть у 50 мілілітрів холодного кип’яченого молока і залиште на 10 хвилин.
- Родзинки замочіть у теплій каві на 20 хвилин.
- Доведіть до кипіння решту молока з додаванням цукру.
- Влийте до молока кокосову стружку, родзинки та розчинений желатин, добре перемішайте.
- Складаємо пляцок. Шоколадний бісквіт змастіть варенням Розріжте коржі світлого та шоколадного бісквіта вздовж на дві частини. Складіть пляцок в наступному порядку: світлий бісквіт, половина крему – шоколадний бісквіт (з варенням догори), тепла кокосова начинка, шоколадний бісквіт (варенням до кокосової начинки), половина крему, світлий бісквіт.
- Залиште у холодильнику на 12 годин для застигання.
Пляцок "Зіронька" з кокосом та ананасом
Час: 2,5 години
Порцій: 8
тісто:
– 5 яєць;
– 160 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 190 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів склянки маку (сухого);
для кокосового крему:
– 900 мілілітрів молока;
– 250 грамів цукру;
– 1 упаковка ванільного пудингу;
– 80 грамів борошна;
– 1 столова ложка з вершком крохмалю;
– 2 жовтки;
– 250 грамів масла;
– 100 грамів кокосової стружки;
– 1 банка ананаса кільцями;
для вершкового крему:
– 350 мілілітрів вершків (від 30%);
– 1 упаковка желе;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
додатково:
– 80 грамів кокосової стружки;
– 1 столова ложка масла;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Для випікання бісквіта відокремте білки від жовтків. Збивайте білки до отримання міцної піни, поступово додаючи по 1 – 2 столові ложки цукру та ванільного цукру, збиваючи добре після кожної добавки. Змішайте до стану густої, блискучої маси.
- Зменшіть швидкість збивання до мінімуму та введіть жовтки по одному.
- Змішайте борошно з розпушувачем і просійте в яєчну масу, додайте мак і обережно вмішайте лопаткою.
- Форму розміром 25х35 сантиметра застеліть пергаментом, вилийте тісто і вирівняйте. Випікайте бісквіт у духовці, розігрітій до 180°C, впродовж 35 – 40 хвилин. Після випікання дайте охолонути.
- Для крему перемеліть кокосову стружку у блендері. В одну частину молока (400 мілілітрів) додайте пудинг, борошно, крохмаль і жовтки, добре збийте.
- В іншій частині молока розтопіть цукор, доведіть до кипіння і влийте збиту масу. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
- Зніміть з вогню, введіть подрібнену кокосову стружку і ретельно перемішайте.
- Накрийте крем харчовою плівкою так, щоб вона стосувалася поверхні, і охолодіть до кімнатної температури.
- М'яке масло збийте до пухкої маси, поступово вмішуйте кокосовий крем до отримання однорідної маси.
- Формуємо пляцок. Вийміть бісквіт з форми, зніміть пергамент і акуратно обріжте верхній тонкий шар. Розділіть бісквіт на два рівних коржі. Ананаси відцідіть від сиропу і наріжте на менші шматочки.
- До ананасового сиропу додайте воду до обсягу 300 мілілітрів. Розкладіть нижній корж у форму, просочіть його половиною сиропу.
- На бісквіт рівномірно розподіліть половину кокосового крему, викладіть шматочки ананаса, покрийте рештою крему. Зверху накрийте другим коржем, натисніть злегка і просочіть рештою сиропу.
- На сковороді розтопіть 1 столову ложку масла з цукром до розчинення, додайте кокосову стружку і обсмажте до золотистого кольору. Пересипте стружку в керамічний посуд і залишіть охолоджуватися.
- Що приготувати крем розчиніть желе у 200 мілілітрів гарячої води і залиште охолоджуватися. Збийте добре охолоджені вершки з цукровою пудрою до кремової маси.
- Додавайте желе, яке ще рідке, але починає густіти, поступово до вершків, не перестаючи збивати. Рівномірно розподіліть готовий крем на корж, посипте охолодженою кокосовою стружкою.
- Зберігайте пляцок в холодильнику 6-8 годин.
Пляцок "Баунті"
Час: 3 години
Порцій: 6
чорний корж:
– 5 яєць;
– 100 грамів цукру;
– 5 грамів порошку до печива;
– 20 грамів крохмалю;
– 30 грамів какао;
– ванільний порошок;
кокосовий корж;
– 6 – 8 яєчних білків;
– 300 грамів цукру;
– 200 – 300 грамів кокосової стружки;
крем:
– 6 – 8 яєчних жовтків;
– 200 грамів цукру;
– 600 грамів молока;
– 2 пачки по 40 грамів пудинг або 80 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 400 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Спершу чорний корж. Збийте білки з цукром до утворення стійких піків. По черзі вводьте жовтки. Змішайте інші інгредієнти, а потім акуратно введіть їх у білкову масу, використовуючи лопатку. Випікайте при 180°С, до готовності.
- Готуємо кокосовий корж. Збийте білки з цукром до формування твердих піків. Додайте кокосову стружку і акуратно перемішайте лопаткою. Випікайте при температурі 180°С до готовності.
- Нарешті крем. Збийте жовтки з цукром до однорідності. В молоко введіть крохмаль або пудинг і мішайте до його розчинення. Влийте суміш у жовтки, поставте на вогонь і постійно перемішуйте. Варіть до загустіння. Після повного охолодження збийте з маслом.
- Збираємо торт. На чорний корж нанесіть шар крему, покладіть кокосовий корж, знову покрийте кремом та накрийте другим чорним коржем. Зверху облийте глазур’ю з шоколаду.