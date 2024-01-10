Вся правда про кетчуп на українських полицях: як обрати натуральний продукт

Кетчуп – це соус, який зазвичай виготовляють із помідорів, оцту, цукру, спецій та інших інгредієнтів. Він має характерний солодко-гострий смак та гладку текстуру.

Цей соус широко використовується як додаток до різних страв, таких як гамбургери, фрі, сендвічі та інші закуски. Дізнайтеся, як купити натуральний кетчуп, який виготовляється без штучних добавок та барвників, у матеріалі 24 Каналу.

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Як правильно вибрати кетчуп

Якість томатного продукту залежить переважно від концентрації масової частки сухих речовин у його складі. В ДСТУ 8081:2015 "Консерви. Приправи та соуси овочеві та овочефруктові. Технічні умови" вказано, що в кетчупі вона має бути не меншою за 15–19%.

— стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України.

Перше, що слід перевірити – це склад. Тут має бути лише кілька інгредієнтів: вода, томатна паста, цукор, оцет, сіль, а також трави та спеції. Кетчупи, у яких присутні загусники, штучні консерванти чи синтетичні підсолоджувачі краще залишити на прилавку.

Кетчуп – незамінний додаток до великої кількості страв / Фото unsplash

Чи мають бути у кетчупі спеції

Деякі кетчупи можуть містити багато солі та спецій, що може впливати на його смак. Соус не має бути надто пряним. Якщо у нього надто насичений смак, це може бути ознакою того, що виробники за допомогою спецій хочуть від вас щось приховати.

Який запах має мати натуральний продукт

Натуральний кетчуп має характерний аромат, який поєднує в собі свіжість помідорів та вишукані нотки спецій. Загальний запах повинен бути приємним, легким і трошки солодким, без неприродних чи хімічних нюансів. При відкритті пляшки або банки кетчупу вам слід відчути свіжий аромат помідорів, який може супроводжуватися легкими пряними нотками.

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