Леді Діану ще за життя прозвали "принцесою людських сердець" за її неймовірну чуйність та доброту. Її вибір у стравах був схожий на її стиль життя.

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Вона віддавала перевагу простій їжі, до прикладу, яйця з різними додатками на сніданок були цілком звичною опцією. Королівський шефкухар розповів, яку страву принцеса Діана обожнювала їсти тричі на тиждень.

Фарширований солодкий перець був однією з її улюблених страв. Вона віддавала перевагу йому двічі чи тричі на тиждень,

— ділиться спогадами колишній співробітник королівського палацу.

Натомість королева Камілла навпаки ненавидить перець і ніколи його не їсть. Також повідомляється, що принцеса Діана віддавала перевагу вегетаріанським стравам, тому їй ідеально підходили фаршировані болгарські перці, а також фаршировані баклажани, які щедро приправляли часником.

Однак є члени королівської родини, які терпіти не можуть часник. Це та ж королева Камілла – друга дружина короля Чарльза ІІІ.

Яку українську страву любила куштувати принцеса Діана

У своїх листах вона написала, що обожнює борщ. Рецепт української страви принцеса знала напам'ять та навіть вміла готувати її самостійно.

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