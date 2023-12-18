На все піде не більше 25 хвилин: торт з білим шоколадом без замішування тіста та випікання
18 грудня 2023, 06:56Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Зима – це казковий час, і немає кращого способу поділитися святковим настроєм, ніж чашка чудового напою зі смачним тортом. Чи можливо вразити рідних та не стояти довго на кухні? Спойлер – так!
Найкращий спосіб розпочати святкові приготування – обрати рецепт святкового торта. Адже десерт – це не просто страва, це традиція, яка об'єднує, створює спогади та надихає.
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Рецепт торта з білим шоколадом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Чудове поєднання смаків / Фото kwestiasmakuІнгредієнти:
– 200 грамів пісочного або вівсяного печива;
– 80 грамів вершкового масла;
– 200 грамів свіжої журавлини + для прикраси;
– 50 грамів цукру;
– 125 мілілітрів вершків 30%;
– 200 грамів білого шоколаду;
– 250 грамів маскарпоне.
Приготування:
- Ретельно перемішайте печиво в блендері або подрібнювачі з розтопленим маслом.
- Вилийте суміш у металеву форму для торта (бажано зі знімним дном), щільно притисніть до дна та боків.
- Поставте "тісто" у холодильник на 20 хвилин.
- Помістіть журавлину в каструлю з цукром. Готуйте приблизно 10 – 15 хвилин, не накриваючи кришкою, поки ягоди не розпадуться і суміш не загусне.
- Тим часом час від часу помішуйте і збризкуйте водою, якщо журавлина приставатиме до дна.
- Вершки розігрійте, зніміть з вогню, додайте поламаний на кубики шоколад і помішуйте до повного розчинення.
- Повністю охолодіть (наприклад, у каструлі з холодною водою).
- Маскарпоне збийте міксером близько хвилини, поки він не збільшиться в об'ємі.
- Додайте їх до охолодженого шоколаду трьома порціями, щоразу перемішуючи, поки інгредієнти не з’єднаються.
- Залийте торт журавлиною і поставте в холодильник приблизно на 2 години.