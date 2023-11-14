Для смачних та вдалих десертів: як відрізнити натуральну згущонку від підробки

Щоб ваші десерти радували справжнім смаком і користю, важливо обирати тільки якісні та натуральні продукти. Однак, іноді на полицях супермаркетів може виявитися не те, за що ви платите.

Однією з найпоширеніших підробок серед молочних продуктів є згущене молоко. Як розрізнити натуральну згущонку від імітаційного виробу і обрати той, що принесе тільки задоволення, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як визначити фальсифікат

Якісне згущене молоко має складатися тільки з молока і цукру. Проте виготовити справжній продукт потрібні якісні інгредієнти та відповідальне виробництво. Часто у згущене молоко додають модифікований крохмаль, ароматизатори, підсолоджувачі, цукрозамінники. Якщо на продукті вказана добавка E950 – це підсолоджувач ацесульфам калію, який заборонено давати дітям до 7 років.

Такий апетитний інгредієнт / Фото pexels

Що стосується вареного згущеного молока його не варять, а штучно загущують та підфарбовують. В результаті, виходить дешевший, але дуже шкідливий для здоров'я людини продукт.

Як правильно вибрати згущене молоко

Перше, на що варто звернути увагу, це склад згущонки. Натуральна згущонка повинна містити лише два основних інгредієнти – це цукор та молоко. У випадку підробки може бути додано різноманітні емульгатори, стабілізатори та консерванти. Перевірте етикетку перед покупкою, і найкращим варіантом стане з мінімальною кількістю додаткових компонентів.

Колір згущеного молока має бути білим із кремовим відтінком. Якщо ж він світло-коричневий – значить, була порушена технологія виготовлення даного продукту. Консистенція згущеного молока не має бути надто рідкою – це свідчить про те, що з самого початку в сировині було дуже мало білка.

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