Коли їжа пригоріла: як врятувати рум’яний пиріг та інші страви

Інколи трапляється, що через безліч справ ми втрачаємо обачність, внаслідок чого їжа готується довше, аніж повинна. Якщо таке трапилося, не варто переживати, адже ситуацію ще можна виправити.

Підгорання їжі – це те, що може трапитися із кожним з нас, незалежно від рівня кулінарних навичок та досвіду. Втім, не завжди ситуація є критичною, і якщо знати деякі секрети, то про невдачу ніхто й не дізнається.

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Що робити із супом

Завеликий вогонь і неуважність часто призводять до того, що тверді шматочки – зазвичай овочі та м'ясо – можуть опуститися на дно і підгоріти. Простий спосіб врятувати страву: вимкнути плиту й обережно перелити рідину із супу в іншу каструлю, уникаючи шматочків, які прилипають до дна.

Для того, щоб збалансувати смак, додайте до супу трохи меду, цукру або карамелізованої цибулі.

Смачно та зігріваюче / Фото unsplash

М'ясо з "вуглинкою”

Перше, що потрібно пам’ятати про підгорілий стейк або курячу грудку: така неприємність може не нашкодити страві, а радше навпаки. Наукова назва цього явища – "реакція Майяра". Саме завдяки цьому м'ясо стає рум'яним і має специфічний смак.

Реакція Майяра Названа ім'ям французького лікаря і хіміка Луї Каміля Майяра. У 1911 році він виділив процес потемнення їжі під впливом тепла. Це хімічна реакція між амінокислотами і цукрами, яка відбувається при нагріванні. У процесі приготуванні їжі (обсмаження м'яса або випікання хліба) з'являється скоринка золотистого або коричневого кольору, завдяки якій страва набуває особливого смаку та аромату.

Однак якщо смаження вийшло з-під контролю і м’ясо стало чорним, зніміть його з вогню, розріжте та викиньте підгорілі шматки. Потім продовжуйте готувати на меншому вогні (якщо м'ясо ще не готове).

Найкращий обід / Фото unsplash

Коли підгорів десерт

Навіть професійні кондитери іноді підрум'янюють торт, а потім обрізають обпалені краї. Однак це може бути важко з печивом, оскільки воно маленьке за розміром. У таких випадках варто скористатися теркою. Вона допоможе легко та непомітно позбутися підгорілих частин.

Якщо ви печете пиріг і розумієте, що верх стає занадто темним, а пиріг ще сирий, відірвіть шматок алюмінієвої фольги та накрийте місце, яке починає горіти.