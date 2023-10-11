Це важливо знати: коли можна квасити капусту – є сприятливі для цього дні жовтня

Перші записи про квашену капусту датуються більше ніж тисячоліття тому. Це давня традиція, котра дозволяє зберегти цей овоч на зимовий період.

Квашена капуста може бути включена до різних страв. Вона смачно поєднується з м'ясом, рибою, картоплею або може бути використана в салатах і сендвічах. Також її можна вживати як самостійний снек або гарнір до основної страви. Квашення капусти – це не тільки спосіб збереження цього овоча, але і джерело багатьох корисних речовин.

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Коли найкраще квасити капусту

Для того, щоб точно визначити найкращий період для квашення капусти, слід мати інформацію про дві речі: орієнтуватися на зрілість качанів і фазу місяця.

Слід вибирати дні за місячним календарем. Повний місяць – несприятливий час для квашення. Продукт може стати занадто м'яким і прісним. Під час спадання місяця ситуація стає не такою критичною.

Але тут є ймовірність, що капуста гірше просолиться. Капуста може вийти кислою, якщо її заквасити на молодик, а заготівля погано зберігатиметься. Для того, щоб капуста вийшла хрусткою та довго зберігалися найкраще обрати час коли місяць зростає.

У жовтні 2023 найсприятливішими днями для квашення будуть такі дати – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Невдалою, скоріше за все, вийде капуста, якщо її засолювати, 13, 14, 27, 28, 29 жовтня.

Яку капусту не можна квасити

Зазвичай квасять білокачанну капусту також відому, як звичайна капуста. Капуста, яку ви плануєте квасити, повинна бути без пошкоджень та ознак гнилі, іншого псування. Пошкоджена капуста може призвести до швидкого псування квашеної страви.

Важливо дізнатися такий факт: чи потрібнокапусту.