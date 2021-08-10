Полуничні моті: японський десерт за рецептом відомого шеф-кухаря

10 серпня 2021 , 16:16
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Талановитий кухар та суддя популярного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами улюбленим рецептом японського десерту – моті. Якщо ви ще не куштували цей екзотичний смаколик, мерщій готувати разом з нами!

Моті – традиційний десерт японської кухні. Їх готують на заварному тісті з рисового борошна. Начинкою для моті може бути як морозиво, так і крем-сир.

Читайте також Усього в міру: скільки білків, жирів та вуглеводів треба для здоров'я й звідки їх брати

Полуничні моті

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8 – 12 штук


Моті / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 200 г цукрової пудри;
 – 200 г води;
 – 100 г рисового борошна;
 – 100 г полуниці;
 – 250 г крем-сиру;
 – 50 цукрової пудри для начинки;
 – 5 г розмарину.

Приготування:

  1. Цукрову пудру, воду та рисове борошно змішайте в мисці до консистенції однорідного тіста.
  1. Далі у вас на вибір два варіанти приготування моті. Перший – відправте тісто на водяну баню та помішуйте його кожні 2 хвилини, доки тісто не загусне та не стане однорідним густим шматком.

Скріншот з відео

  1. Інший, відправте тісто в мікрохвильовку та на інтервалі в 1 хвилину помішуйте його, доки не отримаєте ніжну текстуру.
  1. Рясно посипте стільницю кукурудзяним крохмалем та викладіть тісто.

Скріншот з відео

  1. Тісто дуже липнутиме до рук, але крохмаль допоможе вам сформувати моті. Розкачайте тісто в тонкий шар та наріжте на квадрати.
  1. Для начинки змішайте трішки полуничного пюре, крем-сир та цукрову пудру. Додайте до начинки дрібно нарізаний розмарин та перемішайте всі інгредієнти.

Скріншот з відео

  1. Щоб сформувати моті, візьміть квадратик тіста та викладіть в центр начинку. Зверху викладіть полуницю та щільно защипніть краї десерту.

Скріншот з відео

  1. Щоб моті не прилипли до дна форми, посипте його крохмалем. Такі моті можна одразу куштувати або заморозити. Смачного!

Скріншот з відео

 

Автор: Богданна Рибак