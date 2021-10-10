Японський омлет тамаго-які від учасниці реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олени Охотнік

10 жовтня 2021 , 14:21
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Джерело:

Новий канал

Учасниця реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Олена Охотнік поділилася з читачами рецептом нестандартного сніданку з яєць. Ви з легкістю можете приготувати його вдома для родини.

Яйця – популярний продукт, який хоч раз на день опиняється на нашому столі. Яйця надзвичайно корисні для організму, вони містять білок, кальцій, фосфор і цілий комплекс вітамінів.

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Цей продукт не калорійний та поживний. Якщо ви полюбляєте снідати яйцями, але вам набридла стандартна яєчня, спробуйте приготувати японський омлет тамаго-які.


Олена Охотнік / Фото Новий канал

Рецепт японського омлету

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2


Японський омлет / Фото Новий канал

Інгредієнти:
 – 5 шт. сирих курячих яєць;
 – 2 ст. л. соєвого соусу;
 – 1 ст. л. рисового оцту;
 – 1 ст. л. цукру;
 – олія.

Приготування:

  1. Для приготування тамаго-які вам потрібно змішати яйця вінчиком до однорідної консистенції, але не збивати їх.
  1. Процідіть суміш через сито, щоб позбутися повітря та білкових жилок.
  1. Влийте до яєчної суміші соєвий соус, оцет і цукор. Ретельно перемішайте.


Японський омлет / Фото Новий канал

  1. Розігрійте сковорідку з олії та влийте частину яєчної суміші. Омлет смажиться дуже швидко, щойно він починає схоплюватися, скручуємо омлет рулетиком, але не знімаємо.
  1. У те місце, де був наш млинець, наливаємо ще частину маси і смажимо за принципом, описаним вище.

Знову скручуємо, починаючи з того місця, де яйця приготувалися, тобто, з відсунутого рулету. І таким чином смажимо все, – прокоментувала Олена Охотнік.

  1. Готовий рулет перекладіть на дошку та розріжте на невеликі шматки.


Японський омлет / Фото Новий канал

  1. Додайте до омлету улюблені овочі та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак