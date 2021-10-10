Японський омлет тамаго-які від учасниці реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олени Охотнік

Учасниця реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Олена Охотнік поділилася з читачами рецептом нестандартного сніданку з яєць. Ви з легкістю можете приготувати його вдома для родини.

Яйця – популярний продукт, який хоч раз на день опиняється на нашому столі. Яйця надзвичайно корисні для організму, вони містять білок, кальцій, фосфор і цілий комплекс вітамінів.

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Цей продукт не калорійний та поживний. Якщо ви полюбляєте снідати яйцями, але вам набридла стандартна яєчня, спробуйте приготувати японський омлет тамаго-які.



Олена Охотнік / Фото Новий канал

Рецепт японського омлету

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2



Японський омлет / Фото Новий канал

– 5 шт. сирих курячих яєць;– 2 ст. л. соєвого соусу;– 1 ст. л. рисового оцту;– 1 ст. л. цукру;– олія.

Приготування:

Для приготування тамаго-які вам потрібно змішати яйця вінчиком до однорідної консистенції, але не збивати їх.

Процідіть суміш через сито, щоб позбутися повітря та білкових жилок.

Влийте до яєчної суміші соєвий соус, оцет і цукор. Ретельно перемішайте.



Японський омлет / Фото Новий канал

Розігрійте сковорідку з олії та влийте частину яєчної суміші. Омлет смажиться дуже швидко, щойно він починає схоплюватися, скручуємо омлет рулетиком, але не знімаємо.

У те місце, де був наш млинець, наливаємо ще частину маси і смажимо за принципом, описаним вище.

Знову скручуємо, починаючи з того місця, де яйця приготувалися, тобто, з відсунутого рулету. І таким чином смажимо все, – прокоментувала Олена Охотнік.

Готовий рулет перекладіть на дошку та розріжте на невеликі шматки.



Японський омлет / Фото Новий канал