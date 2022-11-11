Святкуємо вихідні: починаємо вікенд французьким сніданком

Вихідні – це час, коли хочеться отримати яскраві враження абсолютно від усього. То чому б не почати відпочинок особливим сніданком?

Французькі сніданки відрізняються особливим шармом, тому для вихідних це буде чудовий вибір. Не обов'язково витрачати час на круасани – є значно простіша та швидша опція, яка окрім легкості приготування може похизуватися смаком.

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Рецепт яєчні по-французьки у хлібі

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Швидко та смачно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

2 яйця;

2 скибочки тостового хліба;

20 грамів вершкового масла;

дрібка солі;

зелень та спеції – до смаку.

Приготування: