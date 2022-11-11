Святкуємо вихідні: починаємо вікенд французьким сніданком

11 листопада 2022 , 22:42
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Джерело:

Kuhari

Вихідні – це час, коли хочеться отримати яскраві враження абсолютно від усього. То чому б не почати відпочинок особливим сніданком?

Французькі сніданки відрізняються особливим шармом, тому для вихідних це буде чудовий вибір. Не обов'язково витрачати час на круасани – є значно простіша та швидша опція, яка окрім легкості приготування може похизуватися смаком.

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Рецепт яєчні по-французьки у хлібі

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Швидко та смачно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 2 скибочки тостового хліба;
  • 20 грамів вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • зелень та спеції – до смаку.

Приготування:

  1. Вирізаємо з хліба м'якуш. Розтоплюємо масло на сковорідці та обсмажуємо хліб з двох сторін.
  2. Розбиваємо яйця у виїмку, солимо та смажимо до готовності.
  3. Перед подачею посипаємо зеленню або тертим сиром.
  4. Страва пасує з будь-якими додатками, тож кожен може підібрати й інші компоненти сніданку на свій смак.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська