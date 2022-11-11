Святкуємо вихідні: починаємо вікенд французьким сніданком
11 листопада 2022 , 22:42Читать новость на русском
Джерело:Kuhari
Вихідні – це час, коли хочеться отримати яскраві враження абсолютно від усього. То чому б не почати відпочинок особливим сніданком?
Французькі сніданки відрізняються особливим шармом, тому для вихідних це буде чудовий вибір. Не обов'язково витрачати час на круасани – є значно простіша та швидша опція, яка окрім легкості приготування може похизуватися смаком.
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Рецепт яєчні по-французьки у хлібі
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Швидко та смачно / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 2 скибочки тостового хліба;
- 20 грамів вершкового масла;
- дрібка солі;
- зелень та спеції – до смаку.
Приготування:
- Вирізаємо з хліба м'якуш. Розтоплюємо масло на сковорідці та обсмажуємо хліб з двох сторін.
- Розбиваємо яйця у виїмку, солимо та смажимо до готовності.
- Перед подачею посипаємо зеленню або тертим сиром.
- Страва пасує з будь-якими додатками, тож кожен може підібрати й інші компоненти сніданку на свій смак.