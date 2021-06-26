Яйця у листковому тісті: рецепт смачного сніданку

Як урізноманітнити традиційне меню? До вашої уваги – оригінальна та смачна страва на сніданок – яйця у листковому тісті, запечені у духовці. Запишіть собі рецепт.

Здивуйте своїх рідних та приготуйте їм оригінальну страву на сніданок. Вам потрібно – 15 хвилин.

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Для приготування страви використовуйте заморожене листкове тісто або приготуйте заздалегідь. Також можете додавати спеції, овочі, бекон або м'ясо. Готову страву задекоруйте петрушкою або кропом.

Як приготувати яйця у листковому тісті

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 58 ккал

Готове тісто заздалегідь розморозьте тісто. Далі – розкатайте тісто, розділіть на шість квадратів.

– 300 грамів листкове дріжджове тісто (заморожене);– 6 яєць;– 50 грамів вершкового масла 82%;– петрушка;– перець;– сіль.

Процес розкатування тіста/ Фото Pexels

Форму для кексів змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Акуратно вбийте яйця у кожну частину, додайте сіль, перець, за бажанням додайте улюблені спеції. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Яйця/ Фото Unsplash

Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 15 хвилин.

Яйця у листковому тісті/ Фото Unsplash