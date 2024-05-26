Впораєтесь за 10 хвилин: рецепт бюджетної намазки, яка зникає за секунду
26 травня 2024, 20:49Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Намазка завжди стає в пригоді, коли хочеться чогось смачного і швидкого. Спробуйте приготувати її за цим елементарним рецептом.
Цю намазку ще називають єврейською. Також вона відома як салат "Білочка".
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Духмяна намазка з плавлених сирків
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 1 варене яйце;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці.
Дивіться, як приготувати єврейську намазку: відео
Приготування:
- Плавлений сирок і часник натріть на дрібній терці.
- Додайте майонез і гірчицю. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Натріть яйце та перемішайте.
- Багет підсмажте з обох сторін і змастіть намазкою.