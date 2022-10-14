"Закручуємо" осінь: гриби в томатній пасті, які підкорять з першого ж шматочка

Гриби – один із найбільших подарунків осені. Кожен з нас намагається запастися ними якомога більше, а допомогти у цьому допоможуть нетривіальні рецепти.

Гриби у поєднанні з томатною пастою подарують неймовірний смак, який пасуватиме навіть до вишуканого застілля. Якщо ви поціновувач пікантності та гостроти – тоді просто мусите спробувати цей рецепт, який неодмінно увійде у вашу кулінарну книгу.

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Рецепт гострих грибів у томаті

Час: 50 хвилин

Порцій: 6

Особливий дует / Фото Pixabay

Інгредієнти:

1,5 кілограма варених лісових грибів;

банка томатної пасти;

2 цибулі;

лавровий лист;

4 кульки чорного перцю;

2 кульки духмяного перцю;

чайна ложка гострого перцю;

чайна ложка чорного перцю;

пів чайної ложки перцю чилі;

3 зубчики часнику;

пів склянки води;

пів склянки олії;

пів склянки оцту;

2 столові ложки цукру.

Приготування:

Перед приготуванням очищені гриби варимо у підсоленій воді 20 хвилин. Цибулю нарізаємо півкільцями та пасеруємо на олії. Додаємо дрібно нарізаний часник та смажимо ще хвилину. Викладаємо гриби на сковорідку, солимо до смаку, додаємо лавровий лист та кілька хвилин смажимо. В окремій мисці змішуємо оцет та цукор. Потім додаємо олію та спеції і гарно перемішуємо. Виливаємо маринад до грибів та овочів на сковорідку, тушкуємо до кипіння. Розкладаємо гарячу страву по ошпарених банках, закручуємо їх та перевертаємо догори дном до повного вистигання.

Смачного!