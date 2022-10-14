"Закручуємо" осінь: гриби в томатній пасті, які підкорять з першого ж шматочка
14 жовтня 2022 , 12:04Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Гриби – один із найбільших подарунків осені. Кожен з нас намагається запастися ними якомога більше, а допомогти у цьому допоможуть нетривіальні рецепти.
Гриби у поєднанні з томатною пастою подарують неймовірний смак, який пасуватиме навіть до вишуканого застілля. Якщо ви поціновувач пікантності та гостроти – тоді просто мусите спробувати цей рецепт, який неодмінно увійде у вашу кулінарну книгу.
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Рецепт гострих грибів у томаті
Час: 50 хвилин
Порцій: 6
Особливий дует / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 1,5 кілограма варених лісових грибів;
- банка томатної пасти;
- 2 цибулі;
- лавровий лист;
- 4 кульки чорного перцю;
- 2 кульки духмяного перцю;
- чайна ложка гострого перцю;
- чайна ложка чорного перцю;
- пів чайної ложки перцю чилі;
- 3 зубчики часнику;
- пів склянки води;
- пів склянки олії;
- пів склянки оцту;
- 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Перед приготуванням очищені гриби варимо у підсоленій воді 20 хвилин.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та пасеруємо на олії. Додаємо дрібно нарізаний часник та смажимо ще хвилину.
- Викладаємо гриби на сковорідку, солимо до смаку, додаємо лавровий лист та кілька хвилин смажимо.
- В окремій мисці змішуємо оцет та цукор. Потім додаємо олію та спеції і гарно перемішуємо.
- Виливаємо маринад до грибів та овочів на сковорідку, тушкуємо до кипіння.
- Розкладаємо гарячу страву по ошпарених банках, закручуємо їх та перевертаємо догори дном до повного вистигання.
Смачного!