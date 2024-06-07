Як закрити полуницю на зиму: 5 нетипових способів, яких ще немає у вашій колекції

Смачна, солодка та соковита полуниця – її люблять усі, проте сезон цієї ягоди так скоро минає! Для того, щоб насолоджуватися нею цілий рік, слід подбати про запаси вже зараз.

Закрутки з полуниці можуть бути найрізноманітніші, повідомляє Смачно 24. Це варення, джеми, компоти та навіть наливки. Для того, щоб вони мали довершений смак, слід мати під рукою перевірені рецепти.

До теми Натуральний смак літа: рецепт полуничного варення, яке приготує кожен

Полуничне варення з бананом

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порції: 4 – 5

Неймовірний смак / Фото unsplash

– 1 кілограм полуниці– 2 – 3 банани– 400 грамів цукру.

Приготування:

Полуницю почистіть, помийте, розріжте навпіл, викладіть у миску, додайте цукор, залиште на годину. Банан почистіть від шкірки, наріжте кільцями. Викладіть у каструлю, варіть 20 хвилин на середньому вогні, доведіть до кипіння. Зніміть піну, перемішайте, додайте банан, ще раз доведіть до кипіння, зменште вогонь, варіть ще 30 хвилин. У стерилізовані банки розподіліть варення, закрийте, залиште для охолодження.

Класичний полуничний джем

Час : 2 години

: 2 години Порції: 2

Так апетитно / Фото unsplash

– 1 кілограм полуниці;– 800 грамів цукру.

Приготування:

Ретельно миємо полуницю, видаляємо плодоніжки та просушуємо її на рушниках. З'єднуємо полуницю з цукром та перебиваємо в однорідну масу блендером. Пюре полуниці розділяємо по харчових контейнерах та відправляємо в морозилку або в стерилізовані банки. Закриваємо полуницю кришками. Зберігаємо полуничне пюре протягом 6 місяців в холодильнику.

Компот з полуниці

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 2

Чудовий напій / Фото unsplash

– 500 грамів полуниці;– 3 склянки води;– 1 склянка цукру.

Приготування:

Помийте полуницю та видаліть плодоніжки. Обовязково робіть це у такому порядку, в іншому випадку ягода "набере" багато води. Підготуйте банки і кришки. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано ошпареними окропом. Використовуйте лише непошкоджені банки та кришки. Рівномірно розподіліть полуницю по банках. Закип'ятіть воду з цукром і залийте окропом полуницю. Відразу закрийте банки. Дно каструлі вистеліть кухонним рушником і розставте банки. Залийте холодною водою на 1/2 висоти та пастеризуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин. Зніміть з вогню і залишіть у воді до охолодження, потім переверніть догори дном на кілька годин.

Сухе варення з полуниці

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 4

Кількість цукру можна збільшити або зменшити до смаку. Пам’ятайте, що консерви з невеликою кількістю цукру можуть зіпсуватися.

Смак літа на цілий рік / Фото unsplash

– 1 кілограм полуниці;– 1 кілограм цукру;– пів літра води;– 1 склянка цукрової пудри.

Приготування:

Ягоди промийте та почистіть від хвостиків. Опустіть плоди в гарячий цукровий сироп, доведіть до кипіння. Ягоди остудіть, потім знову доведіть до кипіння. Процедуру повторюють 5 – 7 разів. Полуниця не повинна розваритися. Готові ягоди викладіть в один шар на дрібну решітку або сито, періодично перевертають до повного стікання сиропу. Можна злегка підсушити ягоди у відкритій духовці при 60 – 70 градусах. Полуницю обваліть у цукровій пудрі і зберігайте в паперових пакетах або герметичному посуді.

Наливка з полуниці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

У цього напою такий ніжний смак / Фото fajne gotowanie

– 2 кілограми полуниці;– 400 грамів цукру;– 200 грамів лимонів;– 1 літр горілки.

Приготування:

Почистіть полуницю від плодоніжок і помістіть її в банку. Додайте подрібнені лимони. Всипте цукор і спирт. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Закриту банку поставте на 6 тижнів у прохолодне місце. Після закінчення цього часу слід процідити наливку через марлю і розлити в декоративні пляшки.

Також чудово смакуватиме: як приготувати полуницю у власному