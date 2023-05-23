Від девайсів, які знадобляться на природі, до смачного м'яса: 24 Канал ділиться кількома універсальними порадами, які допоможуть організувати ідеальне барбекю просто неба.

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Як організувати вдалий відпочинок на природі

Оберіть локацію заздалегідь

Враховуючи свої інтереси та вподобання, оберіть ідеальне місце для відпочинку. Це може бути галявина перед домом чи відведений під такий відпочинок куточок у лісі чи біля озера.

Для того, щоб створити комфортні умови, облаштуйте простір: візьміть покривала, розкладні стільці та стіл. Обов'язково виберіть рівне та сухе місце для ковдр, щоб уникнути будь-якого дискомфорту. Важливі й дрібні атрибути, як-от електричні свічки чи ліхтарик, скатертина.

Посуд

Для барбекю вкрай необхідно обрати правильний посуд, який буде зручним у використанні та підійде для відкритого простору. Вам точно знадобляться тарілки, стакани, виделки, ложки та ножі для приготування і подачі їжі.

Гриль

Відпочинок на природі – це можливість не лише релаксувати, а й смачно поїсти, особливо, якщо в меню плануються запечені крильця чи гомілки. Є велике різноманіття переносних мангалів, які розбираються на частини, відтак їх зручно переносити та транспортувати.

Приготування курятини на природі – смачно і просто / Фото Shutterstock

Як посмажити м'ясо? Тут є кілька варіантів. Найпопулярніший – шампури. Вибирайте їх з дерев'яною ручкою та нержавіючої сталі, міцні та пружні, щоб не прогиналися під вагою продуктів.

Крім шампурів, на мангал можна покласти спеціальну решітку, яка майже перетворить його на гриль. Головна умова такого девайса – дерев'яна ручка, без якої смажити буде незручно.

Решіткою можна користуватися і без мангала, спорудивши підтримку з підручних матеріалів, наприклад, каменів або цегли.

Дрова

Смак приготованих страв залежить від дров, на яких готується м'ясо. Найкраще використовувати дрова щільних листяних порід або спеціальне вугілля.

Додаткові атрибути

Не забудьте взяти з собою паперові рушники, вологі серветки, рукавички та пакети для сміття. Також вам можуть знадобитися термосумки та контейнери для їжі: такі аксесуари допоможуть зберегти продукти свіжими та прохолодними.

Крім цього, варто покласти у сумку засіб від комах, щоб комарі не зіпсували вам відпочинок.

Барбекю-меню

Найочікуваніша частина відпочинку на природі – смачна трапеза на свіжому повітрі. Класичне меню для барбекю: м'ясо, овочі, бутерброди та напої.

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Овочі та гарніри

Для того, щоб овочі були особливо соковитими, обирайте сезонні продукти. Овочі можна їсти сирими або ж підсмажити їх на грилі.

Поєднайте запечене м'ясо з овочами / Фото Shutterstock

Щодо гарнірів, то картопля у мундирі або ж запечена на вугіллі вже стала незамінною класикою відпочинку на природі.

Як приготувати найсмачніше м'ясо

Відпочинок на природі не вдасться без соковитого м'яса на грилі. Для того, щоб не витрачати зайвий час на підготовку – придбайте свіжомариновану та готову до приготування курочку від ТМ "Наша Ряба Апетитна". Зручна та герметична упаковка ідеально підходить для відпочинку на природі. Відтак вам не доведеться годинами маринувати курятину та думати, в чому її транспортувати, а для організації чудового відпочинку достатньо буде лічених хвилин.

Оберіть для відпочинку особливе м'ясо, як-от крильця "Солодкий чилі" або гомілки "Делі" зі спецією карі. Всього 20 хвилин на мангалі – це соковите м'ясо зі скоринкою вже тішитиме вас і ваших рідних!

При цьому гомілки "Делі" будуть чудовим вибором для тих, хто полюбляє пікантні маринади. Завдяки спеції карі курятина набуває особливого смаку індійської кухні. А доповнити його можна улюбленим соусом – сацебелі чи медово-гірчичним. Крім цього, чудовим доповненням гомілок "Делі" стануть овочі-гриль або ж цитрусові, зокрема, лайм

Смакуйте гомілки "Делі" із запеченим лаймом / Фото Shutterstock

А от крильця "Солодкий чилі" мають більш ніжний смак з гостринкою від перцю чилі. Доповніть м'ясо ніжним дзадзикі або ж томатним соусом з часником – від такого поєднання ваші рідні точно будуть у захваті.

Крильця "Солодкий чилі" – ідеальний вибір для барбекю / Фото Shutterstock

Отже, влаштувати ідеальне барбекю – легко, якщо обирати продукцію ТМ "Наша Ряба Апетитна". Виробник подбав, щоб кожен знайшов курочку на свій смак, а приготування страви не займало багато часу. Адже ап – і гомілки "Делі", або ж крильця "Солодкий чилі" будуть готові!