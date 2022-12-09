Оригінальна закуска "мандаринки" до святкового столу

До Нового року залишається все менше часу, а це означає, що настав час обирати святкові закуски.

Закуска "мандаринки" здивує, без перебільшення, кожного за святковим столом. Вона яскрава, ситна, хоч і оманлива ззовні. Ви дивитеся і бачите мандарини, а насправді це ніжна курочка з сиром, часником у оболонці з відварної моркви.

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Додайте до неї справжні гілочки мандарин, або замініть на листочки м'яти чи розмарину і подавайте до столу.

Рецепт закуски "мандаринки" до Новорічного столу

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6 штук

– 150 грамів курячого філе– 3 середні моркви– 2 курячих яйця– 100 грамів твердого сиру– 50 грамів майонезу/сметани/натурального йогурту ⠀– 1 – 2 зубчики часнику– сіль;– чорний мелений перець.⠀

Приготування:

Куряче філе та яйця відварюємо до готовності. ⠀

Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці.

У глибокій мисці поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез або сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси.

Формуємо шість однакових кульок.

На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець.

У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо.

Прикрашаємо "мандаринки" м’ятою, гвоздикою, або чорним перцем.

Щоб не варити моркву декілька годин: очищуємо її, зав’язуємо в пакет і відправляємо в мікрохвильовку при максимальній потужності на 5 хвилин, перевертаємо і відправляємо ще на 5 хвилин. Охолоджуємо і морква готова.

Смачного!