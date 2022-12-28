Оригінальна закуска до Новорічного столу: готуємо рулет зі шпинату
28 грудня 2022, 12:11Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерія Велігура
До Нового року 2023 залишилося буквально кілька днів, якщо ви й гадки не маєте, що приготувати – зупиніть свій вибір на цій закусці.
Шпинатний рулет з червоною рибою, ніжним крем-сиром – відмінний варіант холодної закуски до будь-якого святкового столу.
Читайте також Новорічний стіл 2023: рецепти м'ясних страв і закусок
Червону рибу краще обирати слабосолону: лосось, форель. За бажанням можна використати і копчену. Крем-сир можна взяти як класичний, так і із зеленню, чи іншим смаком.
Рецепт шпинатного рулету з рибою на Новий рік 2023
- Час: 80 хвилин
- Порції: 8
– 150 грамів свіжого шпинату;
– 200 грамів слабосоленого лосося;
– 50 грамів борошна;
– 175 грамів крем-сиру;
– 3 курячих яйця;
– дрібка солі.
Приготування:
- Шпинат заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути, додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності.
- Додаємо просіяне борошно та перемішуємо тісто.
- Білки з сіллю збиваємо міксером до піків і у три етапи вводимо у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх).
- Виливаємо на лист з пергаментом (розмір 28х20 сантиметрів) і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
- Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром лосося.
- Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.
Смачного!