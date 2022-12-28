Оригінальна закуска до Новорічного столу: готуємо рулет зі шпинату

28 грудня 2022, 12:11
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Джерело:

інстаграм Валерія Велігура

До Нового року 2023 залишилося буквально кілька днів, якщо ви й гадки не маєте, що приготувати – зупиніть свій вибір на цій закусці.

Шпинатний рулет з червоною рибою, ніжним крем-сиром – відмінний варіант холодної закуски до будь-якого святкового столу.

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Червону рибу краще обирати слабосолону: лосось, форель. За бажанням можна використати і копчену. Крем-сир можна взяти як класичний, так і із зеленню, чи іншим смаком.

Рецепт шпинатного рулету з рибою на Новий рік 2023

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 150 грамів свіжого шпинату;
– 200 грамів слабосоленого лосося;
– 50 грамів борошна;
– 175 грамів крем-сиру;
 – 3 курячих яйця;
 – дрібка солі.

Приготування:

  • Шпинат заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути, додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності.
  • Додаємо просіяне борошно та перемішуємо тісто.
  • Білки з сіллю збиваємо міксером до піків і у три етапи вводимо у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх).
  • Виливаємо на лист з пергаментом (розмір 28х20 сантиметрів) і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
  • Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром лосося.
  • Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак