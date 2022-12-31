Святкова закуска: зелені роли, які швидко зникнуть зі столу
31 грудня 2022, 13:45Читать новость на русском
Джерело:joy-pup
Смачні закуски – це початок яскравого святкування, тому вони мають бути вкрай смачними. Вдалою опцією можуть бути зелені роли, які можна викласти у формі ялинки.
Яскрава їстівна ялинка одразу приверне увагу ваших гостей, адже виглядає вона вкрай оригінально. Окрім того, усіх вразить смак страви, адже поєднання млинців, шинки та вершкового сиру завжди викликає лише найкращі враження.
Не пропустіть Döner Mаркет відкриває заклад у новому форматі: чим потішать поціновувачів смачної шаурми
Зелені роли на Новий рік: рецепт
Час: 1 година
Порцій: 6
Швидка, легка та дуже смачна закуска / Фото joy-pup
Інгредієнти:
- 1 червоний та 1 жовтий болгарський перець;
- 200 грамів вершкового сиру;
- 250 грамів шинки;
- 2 яйця;
- 0,5 літра молока;
- 1,5 склянки борошна;
- пучок шпинату;
- сіль до смаку;
- рослинна олія.
Приготування:
- Замішуємо тісто на млинці та додаємо до нього подрібнений шпинат.
- Обсмажуємо млинці на сковорідці, даємо їм трохи охолонути.
- Готуємо начинку: дрібно нарізаємо шинку та перець, солимо та добре перемішуємо із вершковим сиром.
- Загортаємо начинку у млинці та нарізаємо їх, як роли. Кладемо роли у холодильник на 25 хвилин.
- Викладаємо з них ялинку та подаємо на стіл.