Закуски до пива на футбол: легкі рецепти на швидкоруч за 15 хвилин
29 червня 2021 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Сьогодні 29 червня збірна України зійдеться в футбольному поєдинку зі Швецію на Євро 2020. Нумо підтримаймо нашу збірну разом! А щоб матч пройшов не тільки яскраво, а ще й смачно, пропонуємо вам приготувати легкі закуски на будь-який смак.
Окрім звичних смажених ковбасок, кабаносів та сиру "косичка" приготуйте легкі та поживні закуски під футбол за нашими рецептами. Вони швидкі у приготуванні та смакуватимуть під будь-який напій.
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Гуакамоле
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 5
Мексиканське гуакамоле / Фото Маггі
– 4 авокадо;
– перець чилі на ваш смак;
– сіль на ваш смак;
– сушена паприка.
- Почистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку.
- Розімніть авокадо виделкою або перебийте блендером до однорідної маси.
- Гострий перець чилі дрібно наріжте ножем та додайте до авокадо.
- Заправте масу спеціями та перемішайте.
- Подавайте гуакамоле з чипсами з лаваша, тортильєю або грінками. Смачного!
Чипси з лаваша в духовці
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 5
Чипси з лаваша / Фото Кухар
– 300 г лаваша;
– сіль на ваш смак;
– оливкова олія;
– спеції на ваш смак (карі, копчена паприка).
- Наріжте лаваш невеликими шматочками: кубиками або трикутниками.
- Викладіть лаваш у миску та змішайте зі спеціями та оливковою олією. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб спеції рівномірно розійшлися по лаваші.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Вкрийте деко для випікання пергаментом або фольгою, викладіть лаваш та посипте сіллю.
- Підсушіть лаваш в духовці протягом 10 хвилин.
- Готові чипси подавайте з різноманітними намазками: гуакамоле, хумусом або сирним соусом. Смачного!
Хумус з овочами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 5
Хумус з овочами / Фото Екокафе
– 1 банка консервованого нуту;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 1 ст. л тахіни;
– 1 ст. л оливкової олії.
- Перекладіть нут з банки у чашу блендера та подрібніть його до однорідної маси. За необхідністю підливайте воду з нуту в масу, щоб пом'якшити консистенцію.
- Додайте до хумусу спеції, тахіну та оливкову олію й знову перебийте масу до однорідного стану.
- Подавайте готову закуску з нарізаними овочами: стеблами селери, морквою чи помідорами. Смачного!
Хрусткі сирні палички
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 5
Сирні палички / Фото Ліга
– 400 г сиру моцарела;
– панірувальні сухарі;
– яйце;
– сіль на ваш смак;
– рослинна олія для фритюру.
- Наріжте сир брусками.
- Налийте олію у фритюр або в невелику каструлю та відправте нагріватися на вогонь.
- Запаніруйте бруски сиру спочатку в яйці, а потім у сухарях з сіллю.
- Обсмажте сир в клярі в розігрітій олії до золотистої скоринки близько 1 хвилини.
- Подавайте сир в клярі до столу гарячим. Смачного!
Кільця кальмара в клярі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 5
Кільця кальмара / Фото Рецепти салатів
– 6 тубусів кальмара;
– панірувальні сухарі;
– яйце;
– 3 ст. л борошна;
– сіль на ваш смак;
– рослинна олія для фритюру.
- Ретельно помийте та почистіть від плівки кальмари. Наріжте тубуси кальмарів кружечками.
- Змішайте борошно з сіллю та обваляйте в ньому нарізані кільцями кальмари.
- Налийте олію у фритюр або в невелику каструлю та відправте нагріватися на вогонь.
- Запаніруйте кальмари у яйці, далі у сухарях та обсмажте до золотистої скоринки у фритюрі близько 1 хвилини.
- Викладіть готову закуску на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте закуску до столу гарячою. Смачного!
Цибулеві кільця фрі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 5
Цибулеві кільця / Фото Файні рецепти
– 500 мл окропу;
– 3 – 4 цибулини;
– яйце;
– панірувальні сухарі;
– борошно;
– рослинна олія для обсмажування;
– сіль на ваш смак.
- Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте середніми кружечками.
- Перекладіть нарізану цибулю в глибоку миску та залийте окропом. Залишіть її на 2 – 3 хвилини.
- Відіжміть цибулю від води, розкладіть на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи.
- Налийте олію у фритюр або в невелику каструлю та відправте нагріватися на вогонь.
- Запаніруйте цибулеві кільця у борошні, далі у яйці та сухарях.
- Обсмажте кільця до золотистої скоринки.
- Подавайте закуску до столу гарячою. Смачного!