Закуски до пива на футбол: легкі рецепти на швидкоруч за 15 хвилин

Сьогодні 29 червня збірна України зійдеться в футбольному поєдинку зі Швецію на Євро 2020. Нумо підтримаймо нашу збірну разом! А щоб матч пройшов не тільки яскраво, а ще й смачно, пропонуємо вам приготувати легкі закуски на будь-який смак.

Окрім звичних смажених ковбасок, кабаносів та сиру "косичка" приготуйте легкі та поживні закуски під футбол за нашими рецептами. Вони швидкі у приготуванні та смакуватимуть під будь-який напій.

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​Гуакамоле

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 5



Мексиканське гуакамоле / Фото Маггі

Почистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Розімніть авокадо виделкою або перебийте блендером до однорідної маси. Гострий перець чилі дрібно наріжте ножем та додайте до авокадо. Заправте масу спеціями та перемішайте. Подавайте гуакамоле з чипсами з лаваша, тортильєю або грінками. Смачного!

Чипси з лаваша в духовці

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 5

– 4 авокадо;– перець чилі на ваш смак;– сіль на ваш смак;– сушена паприка.



Чипси з лаваша / Фото Кухар

Наріжте лаваш невеликими шматочками: кубиками або трикутниками. Викладіть лаваш у миску та змішайте зі спеціями та оливковою олією. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб спеції рівномірно розійшлися по лаваші. Розігрійте духовку до 180 градусів. Вкрийте деко для випікання пергаментом або фольгою, викладіть лаваш та посипте сіллю. Підсушіть лаваш в духовці протягом 10 хвилин. Готові чипси подавайте з різноманітними намазками: гуакамоле, хумусом або сирним соусом. Смачного!

Хумус з овочами

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 5

– 300 г лаваша;– сіль на ваш смак;– оливкова олія;– спеції на ваш смак (карі, копчена паприка).



Хумус з овочами / Фото Екокафе

Перекладіть нут з банки у чашу блендера та подрібніть його до однорідної маси. За необхідністю підливайте воду з нуту в масу, щоб пом'якшити консистенцію. Додайте до хумусу спеції, тахіну та оливкову олію й знову перебийте масу до однорідного стану. Подавайте готову закуску з нарізаними овочами: стеблами селери, морквою чи помідорами. Смачного!

Хрусткі сирні палички

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 5

– 1 банка консервованого нуту;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– 1 ст. л тахіни;– 1 ст. л оливкової олії.



Сирні палички / Фото Ліга

Наріжте сир брусками. Налийте олію у фритюр або в невелику каструлю та відправте нагріватися на вогонь. Запаніруйте бруски сиру спочатку в яйці, а потім у сухарях з сіллю. Обсмажте сир в клярі в розігрітій олії до золотистої скоринки близько 1 хвилини. Подавайте сир в клярі до столу гарячим. Смачного!

Кільця кальмара в клярі

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 5

– 400 г сиру моцарела;– панірувальні сухарі;– яйце;– сіль на ваш смак;– рослинна олія для фритюру.



Кільця кальмара / Фото Рецепти салатів

Ретельно помийте та почистіть від плівки кальмари. Наріжте тубуси кальмарів кружечками. Змішайте борошно з сіллю та обваляйте в ньому нарізані кільцями кальмари. Налийте олію у фритюр або в невелику каструлю та відправте нагріватися на вогонь. Запаніруйте кальмари у яйці, далі у сухарях та обсмажте до золотистої скоринки у фритюрі близько 1 хвилини. Викладіть готову закуску на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте закуску до столу гарячою. Смачного!

Цибулеві кільця фрі

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 5

– 6 тубусів кальмара;– панірувальні сухарі;– яйце;– 3 ст. л борошна;– сіль на ваш смак;– рослинна олія для фритюру.



Цибулеві кільця / Фото Файні рецепти

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте середніми кружечками. Перекладіть нарізану цибулю в глибоку миску та залийте окропом. Залишіть її на 2 – 3 хвилини. Відіжміть цибулю від води, розкладіть на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи. Налийте олію у фритюр або в невелику каструлю та відправте нагріватися на вогонь. Запаніруйте цибулеві кільця у борошні, далі у яйці та сухарях. Обсмажте кільця до золотистої скоринки. Подавайте закуску до столу гарячою. Смачного!

– 500 мл окропу;– 3 – 4 цибулини;– яйце;– панірувальні сухарі;– борошно;– рослинна олія для обсмажування;– сіль на ваш смак.