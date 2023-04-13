Великоднє меню – які закуски подати до святкового столу

На Великдень, окрім традиційного сніданку зі свяченою пасочкою та крашанками, вся родина збирається на святковий обід. Аби здивувати рідних – пропонуємо рецепти закусок на будь-який смак.

Закуски на святковому столі – це ті страви, які зникають першими. Щоб догодити кожному гостю, приготуйте різноманітні види: з рибою, з м'ясом, овочеві та сирні.

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Ми дібрали для вас цікаву підбірку святкових закусок, які стануть окрасою Великоднього столу.

Сирні палички в клярі

Інгредієнти:

– 350 – 400 грамів моцарели;

– 2 яйця;

– солодка паприка;

– 100 – 150 грамів борошна;

– 150 грамів кукурудзяних пластівців;

– сіль;

– олія.

Приготування:

Моцарелу нарізаємо брусочками.

Яйця збиваємо з паприкою та сіллю.

До борошна додаємо трішки паприки та солі.

Кукурудзяні пластівці подрібнюємо: частину до консистенції борошна, іншу – до грубої крихти.

Розігріваємо олію у сотейнику.

Паніруємо сир в борошні, яйцях. Далі у дрібній крихті пластівців, знову у яйці та у грубій крихті пластівців.

Смажимо сирні палички у фритюрі до хвилини. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Подаємо з соусом.

Смачного!

Тарталетки з паштетом

Інгредієнти:

– паштет печінковий;

– упаковка тарталеток;

– журавлиновий соус;

– мікрозелень.

Приготування:

Викладаємо в кожну з тарталеток печінковий паштет. Розрівнюємо ложкою.



Печінкові тарталетки / Фото Івона

Зверху кожної викладаємо по 1/2 чайної ложки готового журавлинового соусу.

Подаємо до столу одразу після приготування. За бажанням можна додати мікрозелень.

Смачного!

Тарталетки з червоною рибою з плавленим сиром

Інгредієнти:

– 180 грамів солоної червоної риби;

– 16 штук тарталеток (з пісочного тіста);

– 150 грамів плавленого сирка;

– 1 – 2 огірки;

– 2 яйця;

– 30 грамів майонезу.

Приготування:

Для приготування начинки відварюємо яйця, очищаємо і натираємо на грубій тертці.

У мисці змішуємо з плавленим сирком, додаємо майонез, ретельно перемішуємо.

Ретельно помиємо огірки, очищаємо від шкірки, нарізаємо скибочками.

Червону рибу нарізаємо соломкою.

Готові тарталетки наповнюємо начинкою, додаємо скибочки огірків, викладаємо рибу.

Смачного!

Грузинські пхалі з буряка

Інгредієнти:

– відварений буряк;

– волоський горіх;

– сир фета.

Приготування:

Відварений буряк натираємо на дрібній тертці, додаємо фету і вимішуємо до однорідності.

Формуємо кульки та прикрашаємо волоським горіхом.

Смачного!