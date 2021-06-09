Рецепт заливного пирога з яйцем та зеленню від Лізи Глінської

Щодня заморочуєтеся, що ж такого приготувати на обід для родини, щоб і швидко, і ситно було? Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного заливного пирога з яйцем та зеленню.

Заливний пиріг за рецептом Лізи Глінської готується доволі швидко, адже вам потрібно тільки змішати інгредієнти, а решту за вас зробить духовка.

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Ви також, за бажанням, можете змінювати деякі складники пирога, шпинат на руколу чи квасок, або ж просто додати ще ароматної кінзи. Все залежить від ваших смаків та побажань.



Заливний пиріг / Скріншот з відео

Оскільки до складу заливного пирога входить рисове борошно, страву можна вважати доволі дієтичною – вона не зашкодить вашій фігурі.

Рецепт заливного пирога з яйцем та зеленню

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 5 – 6

5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 150 ккал

Для приготування начинки помийте всю зелень та просушіть на шарі паперового рушника.





Нарізка зелені / Скріншот з відео

Дрібно наріжте шпинат, кріп та зелену цибулю, а яйця наріжте кубиками. Змішайте зелень та яйця, заправте олією та спеціями. Знову перемішайте начинку до однорідної маси.





Начинка для пирога / Скріншот з відео

Для приготування тіста змішайте в мисці яйця та йогурт, додайте солі та перемішайте. Окремо змішайте борошно з розпушувачем. Додайте борошно до яєчної маси та замісіть однорідне тісто.





Приготування тіста / Скріншот з відео

Для приготування пирога змастіть деко для випікання олією. Кондитерка обрала деко розміром 25х18 сантиметрів.





Форма для пирога / Скріншот з відео

З'єднайте начинку з тістом, перемішайте та вилийте у форму для запікання. Легкими рухами розрівняйте поверхню пирога.





Заливний пиріг / Скріншот з відео

Випікайте заливний пиріг в духовці розігрітій до 180 градусів близько 35 – 40 хвилин.





Готовий заливний пиріг / Скріншот з відео



– 150 г грецького йогурту або сметани;– 150 г яйця;– 120 г рисового борошна;– 5 г розпушувача;– дрібка солі;– 10 мл рослинної олії.– 1 пучок зеленої цибулі;– 3 відварених яйця;– 30 г шпинату;– 20 г кропу;– 1 ст. л рослинної олії;– дрібка солі.

Для глазурування пирога змішайте яєчний жовток та 1 столову ложку молока й за 3 – 4 хвилини до закінчення випікання пирога змастіть його тонким шаром суміші.

Обов'язково охолодіть готовий заливний пиріг та подавайте його до столу з улюбленим соусом. Смачного!

Рецепт заливного пирога з яйцем та зеленню – відео: