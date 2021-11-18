Замість походу в пекарню: як зробити запашний хліб вдома – простий рецепт

Хрусткий та рум’яний хліб із зі свіжою зеленню є прекрасним доповненням до різних страв і салатів. Простий рецепт ідеально підійде для особливої вечері. Повірте такий хліб може приготувати кожен!

Випічка із хліба потребує точності та акуратності. Строго дотримуючись рецепту можна підкорити будь-які вершини. Не піддавайтеся спокусі вгадати вагу і використовуйте мірні ємності та інші необхідні кухонні прилади.

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Для випікання хліба вам необхідний кухонний інвентар: кухонні ваги, мірні ложки, стакан, велика миска, дошка та блендер.

Рецепт домашнього хліба із зеленню

Час: 1,5 години

Порцій:4

Ароматний хліб / Фото przyslijprzepis

Інгредієнти:

600 грам пшеничного борошна;

300 грам води;

40 грам свіжих дріжджів;

½ чайної ложки цукру;

2 чайних ложки солі;

50 грам олії.

Для трав'яної маси:

2 зубчики часнику;

1 цибулина;

1 пучок петрушки;

10 грам листя базиліка;

60 грам вершкового масла.

Приготування:

Всі інгредієнти для трав'яної маси помістіть в блендер і збийте 3 хвилини. Викладіть масу в миску і відставте в сторону. Точно відміряйте борошно та інші компоненти для тіста. Насипте просіяне борошно в миску. У теплій воді розчиніть дріжджі. Додайте цукор і сіль, олію і замісіть тісто. Дошку посипте борошном, викладіть тісто і розкатайте прямокутник 30 на 40 сантиметрів. Змастіть тісто трав’яною сумішшю і наріжте смужками. З'єднуємо смужки у деко у довільній формі. Відставляємо хліб приблизно на 10 хвилин. Після закінчення цього часу випікаємо 30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Хліб має мати рум’яну скоринку.

Смачного!