Бабагануш – традиційна страва Східної кухні. Її часто можна зустріти в турецькій, ізраїльській чи інших кухнях. Це популярна закуска з печеного баклажану з поєднанням кунжутної пасти – тахіні.

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Подавайте бабагануш раз із хрумкими грінками, лавашем або лафою. Таку закуску легко приготувати, а смакувати будуть із захватом та обов'язково з добавкою.

Рецепт бабаганушу з баклажанів

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Запікаємо баклажани в розігрітій духовці до 220 градусів до готовності.
  • Накриваємо їх, щоб вони запарились і легше відходила шкірка.
  • Додаємо до баклажанів всі спеції та трішки олії і змішуємо блендером до однорідної консистенції. Також можна просто перемішати або не перебивати до стану пюре – за бажанням.
  • Викладаємо бабагануш в тарілку, поливаємо трішки олією і прикрашаємо дрібно нарізаною зеленню кінзи чи петрушки.

Смачного!