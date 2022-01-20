Запашні рогалики з горіховою начинкою: рецепт від кондитерки
20 січня 2022 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Ці рогалики, без перебільшення, тануть в роті, а ніжна горіхова начинка додає їм особливого смаку.
Рогалики з горіховою начинкою
- Час: 4 години
- Порції: 8 (по 2 – 4 штуки)
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Скріншот з відео Лізи Глінської
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів мигдалевого борошна;
– 220 грамів пшеничного борошна.
Для горіхової начинки:
– 200 грамів волоських горіхів;
– цедра одного апельсина;
– 80 грамів меду;
– 3 грами меленої кориці.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника. Залишіть його на кілька годин при кімнатній температурі, щоб воно розм'якло.
- Перекладіть м'яке вершкове масло в чаші міксера та збийте його. Маса повинна посвітліти та збільшитися в об'ємі вдвічі.
- Додайте до маси мигдалеве борошно та перемішайте. Додайте цукру та знову перемішайте.
- Висипте до маси пшеничне борошно та замісіть тісто. Загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 2 – 3 години.
- Для приготування горіхової начинки обсмажте волоські горіхи в розігрітій духовці до 170 градусів протягом 12 – 15 хвилин.
- Змішайте в мірній склянці волоські горіхи, мед, мелену корицю та цедру одного апельсина.
- Перебийте все в однорідну масу блендером, консистенція повинна бути пастоподібною.
- Для одного печива нам потрібно 10 грамів начинки та 25 грамів тіста.
- Сформуйте і викладіть на пергамент начинку для рогаликів.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Дістаньте тісто з холодильника. Відщипніть від нього шматочок та розкачайте колом. В центр викладіть начинку, з'єднайте краї тіста та сформуйте рогалик.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Викладіть рогалики на деко вкрите пергаментом та випікайте в розігрітій духовці до 170 градусів на 18 – 20 хвилин в режимі "конвекція".
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Готові рогалики посипте цукровою пудрою.
Фото з інстаграму Лізи Глінської
Смачного!
Відеорецепт приготування рогаликів з горіховою начинкою: