Запаси на зиму: який спосіб приготування – найкращий

Літо – це пора підготовки до затяжного зимового періоду і кожна господиня роздумує, який спосіб зберігання запасів на зиму обрати. При цьому виборі варто враховувати поживність продукту, збереження у ньому вітамінів та навіть безпеку.

В Україні найпопулярнішими способами зберігання сезонних продуктів на зиму є консервація, заморожування та сушіння. Кожен з них має позитивні сторони, проте до кожного з них є зауваження.

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Заморожування

Це один із найпростіших та оптимальних способів зберегти бажані фрукти, овочі та зелень на зиму. Завдяки заморожуванню у продуктах зберігаються поживні речовини. Також для такого способу не потрібне використання таких компонентів як сіль чи оцет. Якщо продукти заморозити належним чином, то у них збережеться велика кількість біологічноактивних компонентів. Головний секрет правильної заморозки – зберігати продукт у холодильнику вже повністю готовим до споживання.

Простий спосіб зберігання / Фото Unsplash

Консервація

Зберігання консервації досягається головним чином завдяки додавання у цей продукт великої кількості солі, оцту або ацетилсаліцилової кислоти, цукру та олії. Овочі або фрукти, поміщені у закриту банку під щільною кришкою, захищені від утворення плісняви чи ферментації. Один із найважливіших етапів консервації – стерилізація банок. Банки мають бути чисті та гарячі при накладанні в них овочів, варення чи компоту.

Традиційний спосіб зберігання / Фото Unsplash

Мінусом такого способу запасів на зиму є те, що тривала термічна обробка (понад 10-30 хвилин) не залишає у зимовій страві корисним вітамінам жодного шансу. Проте є ряд продуктів, які після термічної обробки примножують свою нутріціологічну цінність – це помідори та червоний перець. Після варіння такі корисні пігменти як лікопени та каротиноїди стають більш біодоступними, ніж в сировині.

Хорошими рецептами для консервації є томатний сік, лечо, айвар чи просто м'якоть помідорів з перцем.

Зимовий смаколик / Фото Unsplash

Сушіння

Це один із найтрадиційніших та давніших для України способів робити запаси на зиму. Все просто: вода випаровується і продукти чудово зберігають цілу зиму. У такий спосіб обраний продукт можна зберігати довго, також він не займає багато місця. Суш слід зберігати у закритому, герметичному посуді. Найпопулярнішими продуктами для сушіння є гриби, трави, шкірки цитрусових, яблука і груші, гострий перець, навіть морква та інша городина.

Просто та смачно / Фото Unsplash